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      У День Незалежності невідомі поглумилися над Меморіалом пам’яті воїнам АТО: пошкодили Божу Матір

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      У День Незалежності на Житомирщині облили червоної фарбою Меморіал пам’яті воїнам АТО
      У День Незалежності на Житомирщині облили червоної фарбою Меморіал пам’яті воїнам АТО / УНІАН

      У військовому містечку Озерне на Житомирщині на День Незалежності невідомі облили червоною фарбою Меморіал пам’яті воїнам АТО. Найбільше постраждала скульптура Божої Матері, яка символізує оберіг для воїнів.

      Зауважимо, що меморіал відкрили зовсім нещодавно – на День прапора, який відзначають 23 серпня. Тоді на заході були присутніми місцеві жителі та військові, що дислокуються в Озерному, а також родини загиблих на Донбасі воїнів, пише УНІАН.

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      Пам'ятнику воїнам АТО, Озерне, Житомирщина, Облили фарбою
      Зловмисники найбільше облили чевоною фарбою скульптуру Божої Матері, що символізує оберіг для воїнів 

      Цікаво, що у Озерному військові служать і живуть династіями, тому встановлення тут такого пам’ятника є даниною вдячності військовим.

      Про інцидент місцеві жителі уже повідомили правоохоронців. Також вони планують оголосити винагороду за інформацію про зловмисника, який облив фарбою меморіал.

      Пам'ятнику воїнам АТО, Озерне, Житомирщина, Облили фарбою
      Меморіал загиблим воїнам відкрили за день до інциденту 

      До слова, на початку січня у Кривому Розі засудили до одного місяця в’язниці Євгена Колесникова за те, що він зірвав і помочився на український прапор. На вирок також вплинуло й те, що зловмисник уже мав судимість.

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      Теги: Новини Житомира Новини України
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