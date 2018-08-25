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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У День Незалежності України на адмінмежі з окупованим Кримом провели зворушливу акцію: відео

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Поблизу окупованого Криму провели акцію до Дня Незалежності
Поблизу окупованого Криму провели акцію до Дня Незалежності / ua.krymr

24 серпня на Арабатській стрілці поблизу адмінкордону з анексованим Кримом активісти і правозахисники провели патріотичну акцію з вимогою повернути півострів під контроль України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ініціатор проведення заходу, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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Відзначили День Незалежності України на прикордонній території з окупованим Кримом в селі Стрілкове Генічеського району. Провели флешмоб, потім розробили 4 нові плакати,
– зазначив Барієв.

Під час акції активісти підняли українські державні і національні кримськотатарські прапори, зачитали свої заяви з нагоди Дня Незалежності України та звільнення Криму.

За інформацією "Крим.Реалії", в акції "Звільніть Крим!" взяли участь представники "Табору Свободи", український художник Андрій Єрмоленко, а також – експерт Естонського інституту прав людини Олівер Лооде.

Відео з акції "Звільніть Крим!":

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму День Незалежності
Джерело: 24 канал
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