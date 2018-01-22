У День Соборності на межі з Кримом розгорнули величезний синьо-жовтий стяг

У понеділок, 22 січня, до Дня Соборності України на адміністративному кордоні з анексованим Кримом близько 200 людей розгорнули синьо-жовтий прапор. Акція відбулась у межах міжнародного флешмобу UnitedUkraine.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначимо, що великий український прапор розмірами 60 на 40 метрів було розгорнуто на пункті пропуску "Каланчак".

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"Ми хотіли вкотре нагадати всьому світу, що в Україні зараз йде реальна війна і є окуповані території, зокрема, Крим. Також хотіли звернутися до українців і кримських татар, які проживають у Криму, зі словами підтримки. Їм зараз важко перебувати на окупованій території", — розповів глава ГО "Батьківщина молода" Сергій Митрофанський.

До слова, День Соборності у Києві відзначили живим ланцюгом та розгорнули 30-метровий прапор України.