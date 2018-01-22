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У День Соборності на межі з Кримом розгорнули величезний синьо-жовтий стяг

18:57, сьогодні 183 Читать новость на русском
Прапор України на межі з Кримом
Прапор України на межі з Кримом / Фото з соціальних мереж

У понеділок, 22 січня, до Дня Соборності України на адміністративному кордоні з анексованим Кримом близько 200 людей розгорнули синьо-жовтий прапор. Акція відбулась у межах міжнародного флешмобу UnitedUkraine.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначимо, що великий український прапор розмірами 60 на 40 метрів було розгорнуто на пункті пропуску "Каланчак".

Читайте також: У День Соборності до Луганська полетів великий український прапор: відео

"Ми хотіли вкотре нагадати всьому світу, що в Україні зараз йде реальна війна і є окуповані території, зокрема, Крим. Також хотіли звернутися до українців і кримських татар, які проживають у Криму, зі словами підтримки. Їм зараз важко перебувати на окупованій території", — розповів глава ГО "Батьківщина молода" Сергій Митрофанський.

До слова, День Соборності у Києві відзначили живим ланцюгом та розгорнули 30-метровий прапор України.

Теги: Новини України Історія Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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