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      У день свого 60-тирічного ювілею Ярославський подарував Харкову музей Євро-2012

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      Олександр Ярославський

      Сьогодні, 5 грудня, у день свого 60-річного ювілею Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH, зустрівся з журналістами і показав їм "першу чергу" музею Євро-2012 у Харкові.

      Експозиція під назвою "Kharkiv – 2012 – Forever" відкрилась у приміщенн luxury-готелі Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить бізнесменові , пишуть "Українські Новини".

      Нагадаємо, Олександр Ярославський в 2007-2012 роках був генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012. Його інвестиції у створення критеріальних для УЄФА об’єктів інфраструктури турніру (стадіон, аеропорт, готель, тренувальний табір, волонтерський центр) перевищили 300 млн доларів. Повністю перебудований Ярославським згідно з жорстким європейським вимогам стадіон "Металіст" був урочисто відкритий рівно 10 років тому, в день 50-річчя бізнесмена.

      У виданій спеціально для супроводу музейної експозиції фотокнизі наведено вітальне слово Олександра Ярославського, в якому говориться: "Рівно 10 років тому почала збуватися наша прекрасна мрія – завоювати для Харкова право провести престижний міжнародний турнір. 5 грудня 2009 року відбувся перший поєдинок на новому стадіоні, і наша віра в успіх здобула відчутні риси. Це був складний і напружений період, але потужний і захоплюючий виклик для всіх, хто вкладав душу в майбутнє Харкова, його принципове оновлення. Інфраструктура Харкова служить місту і розвивається, будучи надійною базою для нового ривка. Я щиро вдячний кожному, хто тоді вірив в можливості Харкова і ділом підтримав наше амбітне починання".

      Експозиція музею, створеного за підтримки УЄФА, містить ексклюзивні документальні фото- і відеоматеріали. У вітрині, присвяченій історії турніру, в цей час експонується спеціально доставлена з штаб-квартири європейського футбольного союзу в Ньоні точна копія Кубка, за який борються на європейських чемпіонатах з футболу найсильніші збірні континенту. Крім того, родзинка музею – інтерактивні рішення на основі технологій доповненої і віртуальної реальності, які допоможуть відвідувачам "оживити" макети ключових інфраструктурних об’єктів, побудованих DCH в Харкові для Євро-2012. А також зробити фото з героями турніру за допомогою унікальної фотопанелі в лобі готелю.

      Ярославський анонсував намір вкласти в розвиток музею близько 1,5 млн доларів. "Друга черга" експозиції невдовзі відкриється в міжнародному аеропорту "Харків".

      Як відомо, Харків спочатку не входив у число основних приймаючих міст Євро-2012, визначених УЄФА. Однак зусилля та інвестиції Ярославського забезпечили "першої столиці" право прийняти матчі Євро-2012.

      DCH – одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Ключові напрямки діяльності Гурту: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт та машинобудування, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін У числі українських активів DCH: Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), рудник "Суха Балка", УГДК, страхова компанія "ІНГО Україна", міжнародний аеропорт "Харків", готель Kharkiv Palace Hotel 5*, ЖК "Воздвиженка" у Києві, мережа ТРЦ "Караван Megastore", Харківський тракторний завод, регбійний клуб "Олімп" та ін

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      Теги: Новини України Інвестиції Новини Харкова
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