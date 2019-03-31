У день тиші до поліції надійшло 159 заяв про порушення: де в Україні порушували закон

За 30 березня, день тиші перед виборами Президента України, до Національної поліції України надійшло 159 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Найбільше порушень зафіксовано у столиці.

Так, 79 поданих до поліції заяв пов'язані з незаконною передвиборчою агітацією, два випадки – хуліганство, один – погроза фізичною розправою, 69 належать до інших фактів. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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Оперативний штаб МВС фіксує та перевіряє 100% повідомлень, як і ті, що надходять на лінію "102", так і ті, які аналітики штабу виявляють у відкритих джерелах: ЗМІ, соціальні мережі та інше,

– розповів Яровий.

Перший заступник глави МВС зазначив, що всього станом на 30 березня поліція зареєструвала 4891 повідомлення, пов'язане з порушенням виборчого законодавства.



Порушення, зафіксовані поліцією у день тиші

"За цим фактом розпочато 250 кримінальних проваджень та складено 655 адміністративних протоколів", – наголосив Яровий.



Порушення за весь період передвиборчої кампанії

Зазначимо, що у день виборів всі підрозділи МВС продовжують працювати у посиленому режимі. Під охороною Національної поліції перебуває 29 866 комісій. Для безпеки та порядку безпосередньо на виборчих дільницях залучені понад 39 тисяч поліцейських, а на окружних виборчих комісіях – 518 правоохоронців.