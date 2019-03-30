12:42
30 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РФ спускається на дно. У чому сила росіян
      Вєсті Кремля
      23:34, 29 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      У день тиші перед виборами президента на вулицях України майорить прихована агітація: фотофакти

      1600 Читать новость на русском
      Прихована політична реклама у день тиші перед виборами президента України
      Прихована політична реклама у день тиші перед виборами президента України / Колаж 24 канал

      Попри те, що опівночі в Україні настав день тиші, на вулицях 30 березня надалі розміщена перевиборча агітація та прихована політична реклама. Це заборонено законом і всі вуличні рекламні площі повинні були бути очищені від плакатів з прізвищами кандидатів у президенти та їхніми фото.

      Кілька днів тому на багатьох білбордах та сітілайтах з'явилася реклама у вигляді гасел. Така реклама не згадує про кандидатів, але стилізована під їхню агітацію, повідомляє рух ЧЕСНО.

      Читайте також: В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає

      Так, вранці 30 березня активісти виявили в Києві кілька таких бордів. Вони нагадують агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, але при цьому не містять вихідних даних. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.

      день тиші прихована передвиборча агітація Тимошенко вибори президента
      Реклама на Виноградарі в Києві, яка нагадує агітацію Тимошенко//Фото: ЧЕСНО

      прихована політична агітація Зеленський день тиші

      прихована політична реклама день тиші вибори президента Зеленський
      Реклама в Києві на вулицях Порика та Маршала Гречка, яка нагадує агітацію Зеленського та його партії "Слуга народу"//Фото: ЧЕСНО

      прихована агітація реклама вибори день тиші Порошенко
      Реклама на вулиці Білицькій у Києві, яка нагадує агітацію Порошенка//Фото: ЧЕСНО

      Зазвичай схожа реклама розміщена на тих самих площинах, де до того була агітація кандидата у президенти.


      Було


      Стало


      Було


      Стало

      На деяких площах реклама Порошенка і Тимошенко висить ще з минулого літа. Мінялися лише зображення, але на цих площах не було жодної іншої реклами.

      Змінювати зображення на білбордах перед самими виборами першими почали у Порошенка, зауважив провідний аналітик з партійних фінансів руху ЧЕСНО Ігор Фещенко. Офіційну марковану рекламу "Кандидатів багато – президент один" замінили на "Думай", виконану у тому ж стилі, але вже без вихідних даних. Цього ж дня зі сторінки президента у Facebook почали поширювати рамки для аватарок з тим же гаслом, додав Фещенко.

      Читайте також: Факти про президентські вибори-2019: цифри та рекорди

      З рекламою Тимошенко така ж ситуація, кажуть у ЧЕСНО. Політичну рекламу кандидатки "Україна обирає зміни" замінили на "Змінюй" у тому ж стилі, але вже без вихідних даних. Фещенко припускає, що цю рекламу оплачували не з виборчих фондів, тож походження грошей та обсяг витрат на встановлення цієї реклами спеціально до дня тиші та дня виборів – невідомі.

      У день тиші традиційно можна натрапити і на пряму агітацію кандидатів у президенти. Це – порушення виборчого законодавства. Приклад – реклама кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського на Виноградарі в Києві. Вона не має вихідних даних та розміщена у непристосованому для цього місці. Цю рекламу до дня тиші повинні були прибрати комунальники.

      Читайте також: Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

      політична реклама Кошулинського в день тиші перед виборами
      Політична реклама Кошулинського//Фото: ЧЕСНО

      Схожі випадки журналісти зафіксували у різних регіонах. Нариклад, борд, який зафіксували в день тиші в Полтаві на вулиці Івана Мазепи.

      Прихована передвиборча агітація

      А це рекламний борд поблизу центральної площі в Полтаві, стилізований під агітацію Тимошенко.

      Яке покарання загрожує порушникам дня тиші? За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      7879
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порушення на виборах Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      сьогодні , 12:00 Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації
      Блог Медіа 21
      Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 11:00 Музичні новинки березня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 98
      Як передвиборча лихоманка вплине на курс долара
      сьогодні , 10:14 Як передвиборча лихоманка вплине на курс долара
      Яніна Ткачук 2700
      Бояре против опричников: начало войны в Кремле
      сьогодні , 09:00 Бояре против опричников: начало войны в Кремле
      Іван Яковина 1784
      "Газпром" РФ рассеянный, или Как маленькая Дания тормозит строительство "Северного потока-2"
      сьогодні , 08:40 "Газпром" РФ рассеянный, или Как маленькая Дания тормозит строительство "Северного потока-2"
      Злой Одессит 1303
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук