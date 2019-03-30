У день тиші перед виборами президента на вулицях України майорить прихована агітація: фотофакти

Попри те, що опівночі в Україні настав день тиші, на вулицях 30 березня надалі розміщена перевиборча агітація та прихована політична реклама. Це заборонено законом і всі вуличні рекламні площі повинні були бути очищені від плакатів з прізвищами кандидатів у президенти та їхніми фото.

Кілька днів тому на багатьох білбордах та сітілайтах з'явилася реклама у вигляді гасел. Така реклама не згадує про кандидатів, але стилізована під їхню агітацію, повідомляє рух ЧЕСНО.

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Так, вранці 30 березня активісти виявили в Києві кілька таких бордів. Вони нагадують агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко, але при цьому не містять вихідних даних. Формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.



Реклама на Виноградарі в Києві, яка нагадує агітацію Тимошенко//Фото: ЧЕСНО



Реклама в Києві на вулицях Порика та Маршала Гречка, яка нагадує агітацію Зеленського та його партії "Слуга народу"//Фото: ЧЕСНО



Реклама на вулиці Білицькій у Києві, яка нагадує агітацію Порошенка//Фото: ЧЕСНО

Зазвичай схожа реклама розміщена на тих самих площинах, де до того була агітація кандидата у президенти.



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На деяких площах реклама Порошенка і Тимошенко висить ще з минулого літа. Мінялися лише зображення, але на цих площах не було жодної іншої реклами.

Змінювати зображення на білбордах перед самими виборами першими почали у Порошенка, зауважив провідний аналітик з партійних фінансів руху ЧЕСНО Ігор Фещенко. Офіційну марковану рекламу "Кандидатів багато – президент один" замінили на "Думай", виконану у тому ж стилі, але вже без вихідних даних. Цього ж дня зі сторінки президента у Facebook почали поширювати рамки для аватарок з тим же гаслом, додав Фещенко.

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З рекламою Тимошенко така ж ситуація, кажуть у ЧЕСНО. Політичну рекламу кандидатки "Україна обирає зміни" замінили на "Змінюй" у тому ж стилі, але вже без вихідних даних. Фещенко припускає, що цю рекламу оплачували не з виборчих фондів, тож походження грошей та обсяг витрат на встановлення цієї реклами спеціально до дня тиші та дня виборів – невідомі.

У день тиші традиційно можна натрапити і на пряму агітацію кандидатів у президенти. Це – порушення виборчого законодавства. Приклад – реклама кандидата від ВО "Свобода" Руслана Кошулинського на Виноградарі в Києві. Вона не має вихідних даних та розміщена у непристосованому для цього місці. Цю рекламу до дня тиші повинні були прибрати комунальники.

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Політична реклама Кошулинського//Фото: ЧЕСНО

Схожі випадки журналісти зафіксували у різних регіонах. Нариклад, борд, який зафіксували в день тиші в Полтаві на вулиці Івана Мазепи.

А це рекламний борд поблизу центральної площі в Полтаві, стилізований під агітацію Тимошенко.

Яке покарання загрожує порушникам дня тиші? За порушення дня тиші встановлена адміністративна відповідальність. За агітацію простим українцям загрожує штраф у розмірі 510-850 гривень, а посадовцям – 850-1360 гривень. Але факт порушення спочатку треба довести в суді. Якщо поліція виявляє порушення, то складає протокол, а тоді суд ухвалює рішення. Але навряд чи суд зможе довести, що ті чи інші білборди або плакати мають стосунок до виборів.