У День ЗСУ 125 військових і кіт заселились у новий гуртожиток: фото з новосілля

6 грудня відзначають День Збройних сил України. У Старичах неподалік від Яворівського полігону на Львівщині у гуртожиток нового зразка заселились перші військовослужбовці.

Загалом у цьому населеному пунткі збудовано 8 таких гуртожитків. Умови для комфортного проживання там передбачені для приблизно тисячі військових.

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Кадрами із новосілля у своєму Facebook поділився Петро Порошенко.

З фото видно, що кімнати можуть вміщувати по 4 особи.



Новосілля українських військових у гуртожиток нового зразка у Старичах

У будівлях також передбачені кухні загального користування.



Українські військові заселились у гуртожитки нового зразка у Старичах на Львівщині

Разом з військовими у нові гуртожитки заселився й перший домашній улюбленець – рудий кіт.

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6 грудня – День Збройних сил України: дивіться відео