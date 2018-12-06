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      У День ЗСУ 125 військових і кіт заселились у новий гуртожиток: фото з новосілля

      1511 Читать новость на русском

      6 грудня відзначають День Збройних сил України. У Старичах неподалік від Яворівського полігону на Львівщині у гуртожиток нового зразка заселились перші військовослужбовці.

      Загалом у цьому населеному пунткі збудовано 8 таких гуртожитків. Умови для комфортного проживання там передбачені для приблизно тисячі військових.

      Читайте також: День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії

      Кадрами із новосілля у своєму Facebook поділився Петро Порошенко.

      З фото видно, що кімнати можуть вміщувати по 4 особи.

      День ЗСУ гуртожитки військові Старичі
      Новосілля українських військових у гуртожиток нового зразка у Старичах

      У будівлях також передбачені кухні загального користування.

      День ЗСУ військові гуртожиток кухня
      Українські військові заселились у гуртожитки нового зразка у Старичах на Львівщині

      Разом з військовими у нові гуртожитки заселився й перший домашній улюбленець – рудий кіт.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #СержантКотейко вже святкує новосілля ️

      Допис, поширений Петро Порошенко (@poroshenkopetro)

      Читайте також: В Україні відзначають День Збройних Сил: ми – у десятці найпотужніших армій Європи

      6 грудня – День Збройних сил України: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Збройні Сили України Новини Львова Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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