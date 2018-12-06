У День ЗСУ 125 військових і кіт заселились у новий гуртожиток: фото з новосілля
6 грудня відзначають День Збройних сил України. У Старичах неподалік від Яворівського полігону на Львівщині у гуртожиток нового зразка заселились перші військовослужбовці.
Загалом у цьому населеному пунткі збудовано 8 таких гуртожитків. Умови для комфортного проживання там передбачені для приблизно тисячі військових.
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Кадрами із новосілля у своєму Facebook поділився Петро Порошенко.
З фото видно, що кімнати можуть вміщувати по 4 особи.
Новосілля українських військових у гуртожиток нового зразка у Старичах
У будівлях також передбачені кухні загального користування.
Українські військові заселились у гуртожитки нового зразка у Старичах на Львівщині
Разом з військовими у нові гуртожитки заселився й перший домашній улюбленець – рудий кіт.
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6 грудня – День Збройних сил України: дивіться відео