У держбюджеті вперше передбачили гроші на туристичний потенціал: що це означає
В ухваленому бюджеті на 2020 рік вперше заклали гроші на розкриття туристичного потенціалу України. В уряді очікують, що завдяки розвитку туризму зросте й розмір ВВП.
Загалом на розвиток креативних індустрій та культури уряд передбачив 15,1 мільярда гривень, з них 240 мільйонів гривень виділили на розкриття туристичного потенціалу.
Важливо: Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
Під час презентації проєкту бюджету прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що наразі в Україні туризм майже не розвивається. Глава уряду зазначив, що в деяких країнах світу ВВП від розвитку туризму складає до 10%.
Нам потрібно інвестувати в те, щоб продавати країну. Щоб сюди приїжджали туристи, привозили свою валюту, купували тут послуги. Це стимулюватиме розвиток малого підприємництва і створюватиме робочі місця,
– заявив Гончарук.
Ці гроші будуть спрямовані на:
- розвиток внутрішнього туризму;
- підвищення рівня туристичного сервісу в Україні;
- популяризацію українського туризму у світі.
За його інформацією, в середньому турист витрачає в Україні від 500 доларів. "Це ті гроші, які підуть в українську економіку", – додав прем’єр.
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Головні цифри бюджету-2020
- Доходи держбюджету збільшено на 13 мільярдів гривень, і тепер їхня сума становить 1092,5 мільярда гривень.
- Щодо видатків Держбюджету, то уряд їх збільшив на 15 мільярдів гривень, і тепер ця цифра становить 1195,3 мільярда гривень.
- Дефіцит бюджету становитиме 2% від ВВП.
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Мінімальна зарплата з 1 січня в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
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У 2020 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становитиме:• з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,• з 1 липня – 2118 гривень,• з 1 грудня – 2189 гривень.
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Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
- Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
- На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
- На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
- Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
- На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.