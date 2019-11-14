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      У держбюджеті вперше передбачили гроші на туристичний потенціал: що це означає

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      Гончарук заявив, що в деяких країнах світу ВВП від розвитку туризму складає 10%
      Гончарук заявив, що в деяких країнах світу ВВП від розвитку туризму складає 10% / GettyImages

      В ухваленому бюджеті на 2020 рік вперше заклали гроші на розкриття туристичного потенціалу України. В уряді очікують, що завдяки розвитку туризму зросте й розмір ВВП.

      Загалом на розвиток креативних індустрій та культури уряд передбачив 15,1 мільярда гривень, з них 240 мільйонів гривень виділили на розкриття туристичного потенціалу.

      Важливо: Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік

      Під час презентації проєкту бюджету прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що наразі в Україні туризм майже не розвивається. Глава уряду зазначив, що в деяких країнах світу ВВП від розвитку туризму складає до 10%.

      Нам потрібно інвестувати в те, щоб продавати країну. Щоб сюди приїжджали туристи, привозили свою валюту, купували тут послуги. Це стимулюватиме розвиток малого підприємництва і створюватиме робочі місця,
      – заявив Гончарук.

      Ці гроші будуть спрямовані на:

      • розвиток внутрішнього туризму; 
      • підвищення рівня туристичного сервісу в Україні;
      • популяризацію українського туризму у світі. 

      За його інформацією, в середньому турист витрачає в Україні від 500 доларів.  "Це ті гроші, які підуть в українську економіку", – додав прем’єр.

      Читайте також: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: закон про держбюджет

      Головні цифри бюджету-2020

      • Доходи держбюджету збільшено на 13 мільярдів гривень, і тепер їхня сума становить 1092,5 мільярда гривень.
      • Щодо видатків Держбюджету, то уряд їх збільшив на 15 мільярдів гривень, і тепер ця цифра становить 1195,3 мільярда гривень.
      • Дефіцит бюджету становитиме 2% від ВВП.
      • Мінімальна зарплата з 1 січня в Україні становитиме 4723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.
      • У 2020 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становитиме:
        з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,
        з 1 липня – 2118 гривень,
        з 1 грудня – 2189 гривень.
      • Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень.
      • Витрати на оборону і безпеку становитимуть 245,8 мільярда гривень.
      • На розвиток дорожньої інфраструктури – 73,7 мільярда гривень.
      • На освіту виділять 145,1 мільярда гривень.
      • Загальні витрати на охорону здоров'я – 113,3 мільярда гривень.
      • На субсидії передбачено 48 мільярдів гривень.
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      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті-2020
      сьогодні
      16206
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Бюджет 2020 Туристичний бізнес Подорожі
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