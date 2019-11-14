У держбюджеті вперше передбачили гроші на туристичний потенціал: що це означає

В ухваленому бюджеті на 2020 рік вперше заклали гроші на розкриття туристичного потенціалу України. В уряді очікують, що завдяки розвитку туризму зросте й розмір ВВП.

Загалом на розвиток креативних індустрій та культури уряд передбачив 15,1 мільярда гривень, з них 240 мільйонів гривень виділили на розкриття туристичного потенціалу.

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Під час презентації проєкту бюджету прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що наразі в Україні туризм майже не розвивається. Глава уряду зазначив, що в деяких країнах світу ВВП від розвитку туризму складає до 10%.

Нам потрібно інвестувати в те, щоб продавати країну. Щоб сюди приїжджали туристи, привозили свою валюту, купували тут послуги. Це стимулюватиме розвиток малого підприємництва і створюватиме робочі місця,

– заявив Гончарук.

Ці гроші будуть спрямовані на:

розвиток внутрішнього туризму;

підвищення рівня туристичного сервісу в Україні;

популяризацію українського туризму у світі.

За його інформацією, в середньому турист витрачає в Україні від 500 доларів. "Це ті гроші, які підуть в українську економіку", – додав прем’єр.

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