У Держдепі пояснили, чому США досі не ввели нові санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки продовжують розглядати та опрацьовувати на міжвідомчому рівні нові санкції проти Російської Федерації, але поки не готові оголосити про них.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойерт, передає прес-служба відомства.

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"Додаткові санкції щодо Росії наразі перебувають на розгляді", – заявила вона.

Американська чиновниця уточнила, що йдеться про нові обмеження "проти росіян та проти російських компаній", і це питання обговорюється в адміністрації "на міжвідомчому рівні".

Санкції не прибрано зі столу. Я хочу чітко прояснити це. На даний момент нам просто ще нічого оголошувати,

– заявила прес-секретар Держдепу.

Нойерт нагадала, що 6 квітня США запровадили нові санкції проти російських олігархів, у тому числі проти кількох російських компаній, які були причетні до постачання озброєння та матеріалів в Сирію, зокрема, компонентів для протиракетних систем С-400.

Нагадаємо, 15 квітня постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати планують ввести нові санкції проти Росії, через підтримку сирійського режиму Башара Асада. Наступного дня, 16 квітня, президент Дональд Трамп відтермінував запровадження нового пакету санкцій щодо Росії, проте Вашингтон продовжує розглядати можливість їх введення.