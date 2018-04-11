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У Держдепі США назвали кількість жертв хімічної атаки в Сирії

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Гізер Нойєрт
Гізер Нойєрт / Фото з вільних джерел

У результаті хімічної атаки в Сирії загинули не менш ніж 85 осіб. Такі дані озвучили в Держдепі США.

Про це зазначила офіційний представник міністерства Гізер Нойєрт, передає DW.

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Вона запевнила, що США має власні дані про ймовірне застосування хімічної зброї у Сирії.

Ми знаємо, що було використано якусь речовину, але ми поки що тільки не знаємо яку,
– резюмувала Нойєрт.

За її даними, лише певні учасники сирійського конфлікту мають доступ до хімзброї, проте не у всіх є доступ до тих систем, які застосовуються для її розповсюдження.

У Держдепі зазначили, що з початку 2018 року у Сирії 9 разів атакували хімічною зброєю.

Нагадаємо, 8 квітня у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей померли жахливою смертю через хімічну атаку. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими. В уряді США наголосили, що Росія зі своєю "непохитною підтримкою" уряду Сирії зрештою нестиме відповідальність за ймовірні напади.

Згодом, глава Білого дому Дональд Трамп із безпрецедентною рішучістю прокоментував хімічну атаку в Сирії, засудивши дії Башара Асада та пригрозивши главі Кремля Володимиру Путіну "сплатою великої ціни" за підтримку сирійського диктатора.

Теги: Зброя Війна у Сирії Новини США
Джерело: 24 Канал
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