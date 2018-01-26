08:31
26 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пікантні вподобання Путіна. Українці підступно атакують Кремль
Вєсті Кремля
22:52, 25 січня
Вєсті. UA. Золота стратегія чиновників. Кива перевтілився в тюленя
Вєсті.UA
21:25, 25 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

У Держдепі США окреслили програму допомоги України

07:34, сьогодні 1644 Читать новость на русском
США в Україні, перш за все, реалізують програму
США в Україні, перш за все, реалізують програму "Партнерство заради миру", / Соцмережі

У 2018 році Сполучені Штати планують виділити Україні 6 мільйонів доларів, які, перш за все, мають піти на утилізацію старих боєприпасів і розмінування території у зоні АТО.

Про це розповів директор Офісу ліквідації та скорочення озброєнь Бюро із політичних та військових питань Державного департаменту США Стенлі Браун, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: Експерт назвав головну причину, чому Україна досі не отримала "Джавелінів"

У нас є ціла низка програм, які стосуються України. В першу чергу, США реалізують програму "Партнерство заради миру", в рамках якої ми знищуємо боєприпаси, які залишилися із радянських часів. Паралельно США фінансують програми щодо розмінування на лінії розмежування. Надаємо 900 тисяч доларів тільки для цього. Також ми вирішили виділити гроші на проекти, які допоможуть вам створити власний центр із розмінування. А ще проплачуємо технічну експертизу, щоб мати можливість радити вашій державі,
– підкреслив він.

За його словами, минулого року Сполучені Штати виділили такої допомоги на 2 мільйони доларів.

"У цьому фінансовому році коштів буде вже 6 мільйонів. Ще більше можливостей допомагати Україні утилізувати старі боєприпаси та розмінувати територію. Намагаємося знайти баланс між цими двома завданнями, адже завжди складно правильно розподілити бюджет", – зауважив дипломат.

Крім того він додав, що нещодавно США направляли в Україну "екстрену команду" – так звані "сили швидкого реагування" – після одного із вибухів на військових складах.

"З’ясовували, як можемо допомогти. І дуже щільно працюємо із Європейським командування Збройних сил США – і щоб в майбутньому організовувати навчання, і просто щоб допомагати, аби Україна в майбутньому впоралася із цими усіма проблемами", – зазначив представник Держдепу.

Читайте також: Трамп погодив перші поставки летальної зброї Україні, – ЗМІ

Також Браун наголосив, основне завдання США – менеджмент, тобто допомогти Україні вибудувати власну систему – створення інфраструктури, щоб країна могла із цим завданням впоратися.

"Як саме розподіллять ці 6 мільйонів допомоги? Їх використають, щоб далі фінансувати програму "Партнерство заради миру", і щоб здійснювати розмінування Донбасу. Щодо детального розподілу цих грошей остаточного рішення ще немає. Ми зараз дивимося, як саме зможемо допомогти Україні якнайкраще", – резюмував він.

Теги: Новини США гроші Війна на Донбасі Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як Порошенко перейняв модель управління Путіна
25 січня, 23:00 Як Порошенко перейняв модель управління Путіна
Сергій Лещенко 925
Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні
25 січня, 22:01 Що для вас є нетрадиційним шлюбом – одностатеві стосунки такі ж традиційні, як і гетеросексуальні
Ольга Бродська 860
Пресс-офицер: Террористы всегда попадают в туалет. Карма у них такая
25 січня, 21:02 Пресс-офицер: Террористы всегда попадают в туалет. Карма у них такая
Євгенія Мазур 1381
Право на родину: як навчитися батьківству і чому це важливо
25 січня, 20:01 Право на родину: як навчитися батьківству і чому це важливо
Яніна Ткачук 3317
Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду
25 січня, 19:00 Оскар-2018: що треба знати про фільми, які претендують на головну нагороду
Олена Булан 1240
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
У Костянтинівці на Донеччині прогримів вибух: у багатоповерхівці вибило вікна
 11 листопада 2017 , 22:48
Гройсман: у фермерів більше не відбиратимуть землю
 9 серпня 2017 , 19:09
Курс валют на 26 січня: євро б'є новий антирекорд
 сьогодні , 08:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук