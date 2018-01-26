У Держдепі США окреслили програму допомоги України

У 2018 році Сполучені Штати планують виділити Україні 6 мільйонів доларів, які, перш за все, мають піти на утилізацію старих боєприпасів і розмінування території у зоні АТО.

Про це розповів директор Офісу ліквідації та скорочення озброєнь Бюро із політичних та військових питань Державного департаменту США Стенлі Браун, передає "Радіо Свобода".

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У нас є ціла низка програм, які стосуються України. В першу чергу, США реалізують програму "Партнерство заради миру", в рамках якої ми знищуємо боєприпаси, які залишилися із радянських часів. Паралельно США фінансують програми щодо розмінування на лінії розмежування. Надаємо 900 тисяч доларів тільки для цього. Також ми вирішили виділити гроші на проекти, які допоможуть вам створити власний центр із розмінування. А ще проплачуємо технічну експертизу, щоб мати можливість радити вашій державі,

– підкреслив він.

За його словами, минулого року Сполучені Штати виділили такої допомоги на 2 мільйони доларів.

"У цьому фінансовому році коштів буде вже 6 мільйонів. Ще більше можливостей допомагати Україні утилізувати старі боєприпаси та розмінувати територію. Намагаємося знайти баланс між цими двома завданнями, адже завжди складно правильно розподілити бюджет", – зауважив дипломат.

Крім того він додав, що нещодавно США направляли в Україну "екстрену команду" – так звані "сили швидкого реагування" – після одного із вибухів на військових складах.

"З’ясовували, як можемо допомогти. І дуже щільно працюємо із Європейським командування Збройних сил США – і щоб в майбутньому організовувати навчання, і просто щоб допомагати, аби Україна в майбутньому впоралася із цими усіма проблемами", – зазначив представник Держдепу.

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Також Браун наголосив, основне завдання США – менеджмент, тобто допомогти Україні вибудувати власну систему – створення інфраструктури, щоб країна могла із цим завданням впоратися.

"Як саме розподіллять ці 6 мільйонів допомоги? Їх використають, щоб далі фінансувати програму "Партнерство заради миру", і щоб здійснювати розмінування Донбасу. Щодо детального розподілу цих грошей остаточного рішення ще немає. Ми зараз дивимося, як саме зможемо допомогти Україні якнайкраще", – резюмував він.