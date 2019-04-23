У Держдепі США вже чекають співпраці із Зеленським

У офіційній заяві американського відомства мовиться, що Сполучені Штати з нетерпінням очікують на роботу із Володимиром Зеленським. Країна готова надавати підтримку новообраному президенту України.

У Держдепі США привітали висновки, що попередньої доповіді ОБСЄ щодо виборів в Україні, та відзначили, що вони були мирні, конкурентні, а їх підсумок показав волю народу.

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Сполучені Штати вітають обраного президента Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Ми також вітаємо українців з проведенням виборів, які показують життєздатність демократії через п'ять років після революції 2014 року і через п'ять років після неослабної російської агресії,

– наголосили в заяві опублікованій на сайті відомства.

Зокрема у Держдепі США висловили бажання розпочати спільну роботу із новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми чекаємо роботи з обраним президентом, спрямованої на досягнення нашими двома народами мети безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України", – йдеться в заяві.

У відомстві наголосили, що США продовжують виступати за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів.

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в той час, коли вона втілює важливі реформи,

– мовиться у заяві.

Окрім того, Зеленський вже мав телефонну розмову із очільником Білого дому Дональдом Трампом. Під час короткої розмови американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.