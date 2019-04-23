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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      У Держдепі США вже чекають співпраці із Зеленським

      62 Читать новость на русском
      Держдеп США
      Держдеп США / Фото з відкритих джерел

      У офіційній заяві американського відомства мовиться, що Сполучені Штати з нетерпінням очікують на роботу із Володимиром Зеленським. Країна готова надавати підтримку новообраному президенту України.

      У Держдепі США привітали висновки, що попередньої доповіді ОБСЄ щодо виборів в Україні, та відзначили, що вони були мирні, конкурентні, а їх підсумок показав волю народу.

      Читайте також: Як реагує Захід на результати екзит-полу президентських виборів в Україні

      Сполучені Штати вітають обраного президента Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Ми також вітаємо українців з проведенням виборів, які показують життєздатність демократії через п'ять років після революції 2014 року і через п'ять років після неослабної російської агресії,
      – наголосили в заяві опублікованій на сайті відомства.

      Зокрема у Держдепі США висловили бажання розпочати спільну роботу із новообраним президентом України Володимиром Зеленським.

      "Ми чекаємо роботи з обраним президентом, спрямованої на досягнення нашими двома народами мети безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України", – йдеться в заяві.

      У відомстві наголосили, що США продовжують виступати за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах визнаних на міжнародному рівні кордонів.

      Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в той час, коли вона втілює важливі реформи,
      – мовиться у заяві.

      Окрім того, Зеленський вже мав телефонну розмову із очільником Білого дому Дональдом Трампом. Під час короткої розмови американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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