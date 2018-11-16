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      У Держдепі вказали на важливе геополітичне значення України

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      Представник Держдепу США Весс Мітчелл
      Представник Держдепу США Весс Мітчелл / balkaneu.com

      У Державному департаменті США переконані, що центр геополітичної боротьби за майбутнє усієї Європи розташований саме в Україні.

      Таку заяву зробив у Вашингтоні помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Весс Мітчелл.

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      Він запевнив, що США продовжать підтримувати Україну у прагненні побудувати власне вільне майбутнє, пише "Укрінформ".

      Мітчелл наголосив, що у протистоянні російській агресії Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє цілої Європи.

      Україна є центром геополітичної боротьби за майбутнє Європи,
      – сказав представник Держдепу під час виступу на Форумі з нагоди 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору.

      Він також запевнив, що США "стоять разом з українцями у їхній боротьбі за власне майбутнє, вільне від васальної залежності та від корупції".

      Український уряд у Держдепі закликали відповідати за свої дії перед власним народом.

      За словами Мітчелла, головним орієнтиром української політики США й надалі залишатиметься підтримка України, її суверенітету, самовизначення і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

      Теги: Новини України Новини США Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Голодомор
      Джерело: 24 Канал
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