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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      У Держохороні відреагували на бажання Зеленського перенести АП із Банкової

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      Не найкраще рішення, – Гелетей про бажання Зеленського перенести АП
      Не найкраще рішення, – Гелетей про бажання Зеленського перенести АП / Фото з відкритих джерел

      Намір лідера президентських перегонів Володимира Зеленського перенести Адміністрацію Президента з вулиці Банкової не є найкращим варіантом з погляду безпеки.

      Однак в Держохороні готові розглядати такий варіант, повідомив керівник Державної служби охорони України Валерій Гелетей,пише "Громадське".

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      Кандидат на пост Президента України Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу в державних резиденціях. Він готовий залишити будівлю АП на вулиці Банковій у Києві та переїхати в ореn space.

      Гелетей зазначив, що управління Державної охорони буде виконувати будь-яке рішення, яке ухвалить Президент. Однак перенесення АП – "не найкраще рішення для управління державної охорони".

      В урядовому кварталі все ж таки він (Президент – 24) буде більш захищений, ніж в будь-якому іншому новому місці,
      – пояснив Гелетей.

      При цьому керівник Держохорони наголосив, що перенесення Адміністрації Президента "не буде проблемою для управління державної охорони".

      "Ми маємо достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити нормальне функціонування адміністрації Президента і безпеку самого Президента", – сказав він.

      Гелетей також додав, що управління бере його під державну охорону в місцях постійного і тимчасового перебування, як тільки Президент держави вступає на посаду.

      Зазначимо, ЦВК порахувала майже 100% голосів – бракує кілька сотих. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,46%.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Адміністрація Президента Президентські вибори 2019
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