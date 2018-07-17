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У Держприкордонслужбі повідомили про велику чергу на кордоні з Росією: застрягло 300 авто

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На кордоні з Росією застрягло майже 300 автомобілів
На кордоні з Росією застрягло майже 300 автомобілів / dpsu.gov.ua

У вівторок, 17 липня, на кордоні з Російською Федерацією в пунктах пропуску "Гоптівка та Бачівськ застрягли близько 270 машин, пропуск через кордон в російському напрямку здійснюються повільно.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

За даними українських прикордонників, в пункті пропуску Гоптівка в Харківській області накопичилося 130 автомобілів.

У пункті пропуску Бачівськ у Сумській області застрягло 140 транспортних засобів: 70 оформлених - в пункті пропуску та стільки ж неоформлених – перед ним.

Офіційна причина черг на кордоні невідома. За попередньою інформацією, в пункті пропуску Гоптівка в Білгородській області вийшла з ладу система митного контролю.

Теги: Новини України Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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