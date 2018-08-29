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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Боротьба з контрабандою принесла бюджету України кругленьку суму

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Надходження до бюджету від податків і митних платежів цього року зросли на 15%
Надходження до бюджету від податків і митних платежів цього року зросли на 15% / Getty images

Протягом семи місяців 2018 року Державна фіскальна служба спрямувала до державного бюджету 395 мільярдів гривень. Це на 50 мільярдів, або на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це під час засідання уряду повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, пише УНН.

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При цьому, курс гривні залишається приблизно на тому ж рівні, що не дає можливість говорити, що це відбулось завдяки знеціненню національної грошової одиниці,
– зауважив Продан.

Він додав, що 216 мільярдів гривень, або додатково майже 19%, спрямовано від податкових платежів, та понад 10% – від митного напрямку.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатській митниці провели обшуки і вилучили понад мільйон гривень, а також документацію, що підтверджує злочинну схему імпорту і експорту товарів без їхнього розмитнення.

Теги: Новини України контрабанда Держприкордонслужба Кримінальні новини Державна фіскальна служба Гроші Бюджет мито
Джерело: 24 Канал
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