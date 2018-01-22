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У ДФС відмовляються говорити, чи проходив Порошенко митний контроль під час польоту на Мальдіви

19:37, сьогодні 297 Читать новость на русском
Відпочинок Порошенка на Мальдівах
Відпочинок Порошенка на Мальдівах / Соцмережі

Державна фіскальна служба України відмовила у наданні відомостей, чи проходив президент України Петро Порошенко митний контроль в аеропорту Київ у день вильоту на відпочинок на Мальдівські острови та після повернення до України 8 січня.

У відповіді на запит програми "Схеми" митники повідомили, що це інформація з обмеженим доступом.

"Згідно з пунктами 1-2 статті 11 Митного кодексу України, інформація, що стосується державної митної справи, отримана органами доходів і зборів, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб’єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України", – йдеться у відповіді прес-служби на запитання журналістів.

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У ДФС також зазначили, що інформація щодо перетину кордону громадянами "вноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для інформації з обмеженим доступом".

У розслідуванні "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента" журналісти програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший") припустили, що президент України Петро Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Із власних джерел журналісти отримали список пасажирів чартерного рейсу Київ – Мале – Київ. Відповідно до цих даних, 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до Києва вісім пасажирів: троє чоловіків і п’ятеро жінок, серед яких немає ані прізвищ президента України Петра Порошенка, ані членів його родини, ані будь-яких інших впізнаваних імен. Зареєстрованими на рейс були особи під такими іменами і прізвищами: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.

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Так, 8 січня, коли Порошенко чартером Falcon 7x із бортовим номером ТС-КМR повернувся з Мальдівських островів до Києва, журналісти чергували у столичному аеропорту "Київ".

Після посадки літак не зупинився у місцях, де зазвичай паркується приватна авіація, а поїхав на кермівну доріжку біля авіазаводу, в найбільш віддалену частину аеропорту і від терміналів А і D, якими користуються звичайні пасажири, і від VIP-терміналу, через який традиційно літають пасажири приватних літаків.

Літак не зупинився у місцях, де зазвичай паркується приватна авіація

Уже за чотири хвилини після зупинки літака кортеж виїхав через ворота. Це дало підстави журналістам припустити, що цього часу було недостатньо для президента і його супутників, щоб встигнути пройти процедуру паспортного і митного контролю. Відтак, журналісти зробили висновок, що президент Порошенко і його супутники могли летіти під вигаданими прізвищами, під прізвищами підставних осіб або ж взагалі не проходити паспортний контроль.

В Адміністрації Президента й особисто глава держави, яким також було направлено запити, уникнули відповідей на питання журналістів "Схем" про те, чи проходив Порошенко паспортний і митний котроль під час вильоту та прильоту.

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Із розслідування "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента" стало відомо про те, що Петро Порошенко неафішовано відпочивав на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Chevan Blanc Randheli, що складається лише з розкішних приватних вілл посеред Індійського океану.

Неафішований президентський відпочинок, що тривав з 1 по 8 січня разом з перельотом загалом коштував не менше ніж 500 тисяч доларів, що становить понад 14 мільйонів гривень.

У відповіді на запит програми "Схеми" в Адміністрації Президента зазначили, що це був "короткий відпочинок": "Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації".

Повний випуск розслідування програми "Схеми" дивіться тут.

Теги: Новини України Петро Порошенко Розслідування Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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