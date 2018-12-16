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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У "Динамо" емоційно прокоментували те, що матч "Шахтаря" в Києві зібрав більше глядачів

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      Віталій Миколенко прокоментував те, що матч Шахтаря зібрав більше глядачів
      Віталій Миколенко прокоментував те, що матч Шахтаря зібрав більше глядачів / Dynamomania

      Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився своєю думкою щодо відвідуваності матчів київського клубу.

      Футболіст в інтерв'ю UkrBall висловив надію на те, що вболівальники повернуться на трибуни.

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      "Динамо" – клуб з великою історією і дуже сподіваюся, що зможу зробити свій вклад у нові серйозні перемоги. Сподіваюся, вони прийдуть уже найближчим часом. Взагалі, хотів би привітати наших вболівальників з Новим роком, побажати всім нам перемог. І терпіння. А ще хотілося б, щоб з весни на наші матчі приходило більше людей. Ми зробимо все від нас належне, щоб люди хотіли приходити на стадіон. Але й без підтримки вболівальників грати важко", – заявив футболіст.

      Окрім того він прокоментував те, що на матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів у Києві прийшло більше вболівальників, аніж на гру "Динамо".

      "Зізнаюся, було дуже прикро й образливо від розуміння, що на "Шахтарі" з "Ліоном" в середу було понад 30 тисяч людей, а наш поєдинок відвідали 11 тисяч. Звичайно, ми теж винні, що так відбувається, але хотілося б також, щоб люди демонстрували свою любов до "Динамо" не тільки на словах", – резюмував Миколенко.

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      Нагадаємо, "Шахтар" свої домашні матчі проводить у Харкові на стадіоні "Металіст". Але через введення воєнного стану у Харківській області, УЄФА постановив перенести матч до Києва.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Динамо Футбол Шахтар Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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