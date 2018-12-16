У "Динамо" емоційно прокоментували те, що матч "Шахтаря" в Києві зібрав більше глядачів

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився своєю думкою щодо відвідуваності матчів київського клубу.

Футболіст в інтерв'ю UkrBall висловив надію на те, що вболівальники повернуться на трибуни.

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"Динамо" – клуб з великою історією і дуже сподіваюся, що зможу зробити свій вклад у нові серйозні перемоги. Сподіваюся, вони прийдуть уже найближчим часом. Взагалі, хотів би привітати наших вболівальників з Новим роком, побажати всім нам перемог. І терпіння. А ще хотілося б, щоб з весни на наші матчі приходило більше людей. Ми зробимо все від нас належне, щоб люди хотіли приходити на стадіон. Але й без підтримки вболівальників грати важко", – заявив футболіст.

Окрім того він прокоментував те, що на матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів у Києві прийшло більше вболівальників, аніж на гру "Динамо".

"Зізнаюся, було дуже прикро й образливо від розуміння, що на "Шахтарі" з "Ліоном" в середу було понад 30 тисяч людей, а наш поєдинок відвідали 11 тисяч. Звичайно, ми теж винні, що так відбувається, але хотілося б також, щоб люди демонстрували свою любов до "Динамо" не тільки на словах", – резюмував Миколенко.

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Нагадаємо, "Шахтар" свої домашні матчі проводить у Харкові на стадіоні "Металіст". Але через введення воєнного стану у Харківській області, УЄФА постановив перенести матч до Києва.

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