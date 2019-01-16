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      У "Динамо" нарешті розповіли, чому відправили Морозюка в Туреччину

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      Хацкевич прокоментував трансфер Морозюка
      Хацкевич прокоментував трансфер Морозюка / dynamo.kiev.ua

      Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич під час першого тренувального збору в Іспанії розповів про те, як прийняв рішення відпустити Миколу Морозюка. Захисник переїхав до Туреччини, де захищатиме кольори "Різеспора".

      Хацкевич заявив, що на позиціях, де може зіграти Морозюк, є інші футболісти.

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      "Колі Морозюку надійшла пропозиція. Я з ним переговорив і пояснив, що на даний момент ігрової практики у нього буде мало. На тих позиціях, де він може грати – і правого захисника, і лівого, і крайнього півзахисника, у нас є футболісти, які на сьогоднішній момент більше відповідають нашим вимогам", – цитує Хацкевича офіційний сайт "Динамо".

      "Хоча в тих матчах, в яких Коля брав участь, він виглядав досить впевнено. Але він сам вирішив отримати новий досвід, почати для себе новий етап в житті – інша країна, інший чемпіонат. У "Динамо" Київ ти борешся весь час за перше місце. У тій команди, в якій він буде грати, інші завдання – боротьба за збереження місця у вищій лізі. Коля – досвідчений футболіст, і якщо у нього там все вийде, його кар'єра може продовжиться в Туреччині", – додав білоруський фахівець.

      Нагадаємо, що Морозюк виступатиме за "Різеспор" до кінця сезону на правах оренди. Наразі нова команда Морозюка знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці турецької Суперліги, маючи у своєму активі 12 очок.

      Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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