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      У "Динамо" не хочуть відпускати гравців, на яких є попит, клуб планує взимку підсилитися

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      У "Динамо" не хочуть відпускати лідерів
      У "Динамо" не хочуть відпускати лідерів / Twitter

      Київське "Динамо" під час зимового трансферного вікна може як і підсилитися новими футболістами, так і продати декількох важливих гравців.

      Генеральний директор киян Резо Чохонелідзе, коментуючи жеребкування Ліги Європи, сказав, що команді взимку потрібно провести вдалу трансферну кампанію.

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      "Олімпіакос" – дуже сильна команда, яка завжди грає на досить високому рівні. Але саме зараз думаємо про підготовку в Марбельї. Взимку повинні добре потренуватися, щоб бути готовими, перш за все, до першого матчу проти греків. Ми розуміємо, що перша гра пройде на виїзді, де традиційно шалена підтримка трибун. До цього матчу потрібно набрати максимальні ігрові кондиції й провести вдалу трансферну кампанію", – сказав Чохонелідзе в ефірі телеканалу "Футбол 1".

      Також наставник "біло-синіх" Олександр Хацкевич зізнався, що деякі клуби проявляють інтерес до гравців його команди.

      Читайте також: Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи

      "На наших футболістів є попит, ми також хочемо посилити деякі позиції. Ми працюємо. Нові позиції я вам не скажу, це нападник. Є інтерес до наших футболістів. Все ж у нас достатньо молода команда, не хотілося б когось ще і втратити з футболістів, які провели цей рік. Але це життя, як воно розпорядиться ми дізнаємося тільки коли трансферне вікно закриється", – заявив Хацкевич у коментарі Tribuna.com.

      Нагадаємо, що київський клуб в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти грецького "Олімпіакоса".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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