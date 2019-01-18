У "Динамо" є гравці, які мають вищу зарплату, аніж новачок Соль

Новачок "Динамо" Фран Соль не є найбільш високооплачуваним гравцем київського клубу. У "Динамо" визнали, що зуміли переконати гравця перейти в їх клуб саме завдяки високій зарплаті.

Як повідомляє 1927.kiev.ua з посилання на джерело в "Динамо", гравець і справді хотів найвищу зарплату. Проте кияни зуміли вмовити гравця меншою зарплатнею.

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"Заробітна плата Франа Соля не є найвищою в команді. Початковий запит гравця був на рівні найвищої зарплати серед футболістів. У процесі торгів цю суму могли дещо збити.

Звісно, вона набагато вища за ту, що він отримував у "Віллемі II". Зрозуміло, що матеріальний стимул зіграв дуже важливу роль при переході Франа в "Динамо", – сказало наближене до клубу джерело.

Нагадаємо, що 16 січня "Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з Франом Солем. За попередньою інформацією, зарплата 26-річного іспанця в "Динамо" складе 1 мільйон євро на рік.