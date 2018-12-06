01:54
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У "Динамо" зробили ще одну заяву щодо відставки глави УПЛ Грімма

      208 Читать новость на русском
      Сергій Мохник
      Сергій Мохник / dynamo.kiev.ua

      У київському "Динамо" прокоментував інформацію про те, що клуб начебто зажадав відставки глави української Прем'єр-ліги швейцарця Томаса Грімма.

      Заступник спортивного директора Сергій Мохник у коментарі Obozrevatel заявив, що таке питання ніхто не обговорював.

      Читайте також: Глава української Прем'єр-ліги вже в грудні може покинути свою посаду

      "Відразу хочу сказати, що ніяких заяв про відставку Томаса Грімма з поста президента УПЛ я не робив. Зрозуміло, Ігор Циганик (Першоджерелом виступила платформа Footballhub, з якою співпрацює Ігор Циганик – телеведучий програми "Профутбол", – ред.) написав, і всі пішли за ним. Але, як я міг вимагати відставки Грімма, якщо не було самого засідання? Просто не зібрався кворум, збори не відбулися", – сказав Мохник.

      За його словами, питання взагалі не було на порядку денному.

      Також Мохник розповів, що перед засіданням, яке не відбулося, йому телефонували з інших клубів.

      Читайте також: Нападник збірної України отримав новий варіант для продовження кар'єри

      "Я був на шляху до Будинку футболу й мені подзвонили представники деяких клубів і сказали, що вони не їдуть до Києва. Причина – нібито у них зламалися автомобілі. У 5 учасників з 6 які не приїхали... Тоді, напевно, треба міняти вид транспорту. У "Ворскли", кажуть, одразу дві машини поламалися – і у генерального, і у спортивного директора", – сказав Мохник.

      Нагадаємо, що в четвер, 6 грудня, мали відбутись загальні збори учасників УПЛ, які були ініційовані Лігою. Клуби мали обговорити та прийняти рішення щодо двох важливих питань – щодо можливого розширення УПЛ до 16 клубів, а також питань, пов'язаних із боротьбою з договірними матчами в Україні.

      Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 6 грудня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      106
      Головні новини 6 грудня: День Збройних Сил України та припинення дії договору про дружбу з РФ
      6 грудня , 22:05 Головні новини 6 грудня: День Збройних Сил України та припинення дії договору про дружбу з РФ
      1901
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 850
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      6 грудня , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3346
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 грудня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2278
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді
       29 квітня 2010 , 21:30
      "Торонто" вийшло на друге місце в східній конференції
       3 листопада 2011 , 09:03
      Бойова нічия. "Карпати" - "Рад" - 1:1
       10 лютого 2014 , 19:51
      Футболіст збірної України: Хотів би сфоткатись з Лукашенком
       9 жовтня 2014 , 12:42
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук