У "Динамо" зробили ще одну заяву щодо відставки глави УПЛ Грімма

У київському "Динамо" прокоментував інформацію про те, що клуб начебто зажадав відставки глави української Прем'єр-ліги швейцарця Томаса Грімма.

Заступник спортивного директора Сергій Мохник у коментарі Obozrevatel заявив, що таке питання ніхто не обговорював.

Читайте також: Глава української Прем'єр-ліги вже в грудні може покинути свою посаду

"Відразу хочу сказати, що ніяких заяв про відставку Томаса Грімма з поста президента УПЛ я не робив. Зрозуміло, Ігор Циганик (Першоджерелом виступила платформа Footballhub, з якою співпрацює Ігор Циганик – телеведучий програми "Профутбол", – ред.) написав, і всі пішли за ним. Але, як я міг вимагати відставки Грімма, якщо не було самого засідання? Просто не зібрався кворум, збори не відбулися", – сказав Мохник.

За його словами, питання взагалі не було на порядку денному.

Також Мохник розповів, що перед засіданням, яке не відбулося, йому телефонували з інших клубів.

Читайте також: Нападник збірної України отримав новий варіант для продовження кар'єри

"Я був на шляху до Будинку футболу й мені подзвонили представники деяких клубів і сказали, що вони не їдуть до Києва. Причина – нібито у них зламалися автомобілі. У 5 учасників з 6 які не приїхали... Тоді, напевно, треба міняти вид транспорту. У "Ворскли", кажуть, одразу дві машини поламалися – і у генерального, і у спортивного директора", – сказав Мохник.

Нагадаємо, що в четвер, 6 грудня, мали відбутись загальні збори учасників УПЛ, які були ініційовані Лігою. Клуби мали обговорити та прийняти рішення щодо двох важливих питань – щодо можливого розширення УПЛ до 16 клубів, а також питань, пов'язаних із боротьбою з договірними матчами в Україні.