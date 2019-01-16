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      У "Динамо" з'явився конкурент в боротьбі за гравця збірної України

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      Мар'ян Швед
      Мар'ян Швед / ФК "Карпати"

      Львівські "Карпати" отримали чотири пропозиції щодо трансферу атакувального півзахисника Мар'яна Шведа.

      Окрім київського "Динамо" зацікавленість до хавбека проявили іспанський "Леганес", турецький "Фенербахче" та шотландський "Селтік", повідомляє "Футбол 1".

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      "Зелено-білі" отримали запит і від київського "Динамо", однак сторонам не вдається узгодити суму відступних.

      Варто зазначити, що найбільш вигідну пропозицію в плані фінансів "Карпати" отримали від шотландського "Селтіка".

      У цьому сезоні Швед зіграв за "Карпати" у 17 матчах, у яких забив 8 голів. Крім цього, в 2018 році гравець дебютував у складі збірної України.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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