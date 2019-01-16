У "Динамо" з'явився конкурент в боротьбі за гравця збірної України
Львівські "Карпати" отримали чотири пропозиції щодо трансферу атакувального півзахисника Мар'яна Шведа.
Окрім київського "Динамо" зацікавленість до хавбека проявили іспанський "Леганес", турецький "Фенербахче" та шотландський "Селтік", повідомляє "Футбол 1".
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"Зелено-білі" отримали запит і від київського "Динамо", однак сторонам не вдається узгодити суму відступних.
Варто зазначити, що найбільш вигідну пропозицію в плані фінансів "Карпати" отримали від шотландського "Селтіка".
У цьому сезоні Швед зіграв за "Карпати" у 17 матчах, у яких забив 8 голів. Крім цього, в 2018 році гравець дебютував у складі збірної України.
Джерело: 24 Канал
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