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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Disney шокували депресивним жартом: деталі

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Компанія Disney потрапила у гучний скандал
Компанія Disney потрапила у гучний скандал / Фото з вільних джерел

Компанія Disney, відома популярними мультфільмами, опублікувала в соціальній мережі дивний депресивний запис. Головним героєм депресивного жарту є Піноккіо.

Допис з'явився на офіційному профілі компанії в Twitter, повідомляє The Hollywood Reporter.

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Кадри з мультфільму "Піноккіо", який підкорив світ у 1940 році, мали депресивний підпис. Зображення відтворює сцену, коли чарівна фея повертає головному герою життя. Проте зворушливий кадр компанія показала в іншому світлі з нотою чорного гумору.

Коли тебе хтось хвалить, але ти мертвий всередині,
– підписали фото представники Disney.

Такий коментар викликав резонанс у мережі. Люди збунтувались та засипали улюблену компанію гнівними відгуками. Через таку реакцію прихильників Disney видалила допис, однак твіт поширили майже 30 тисяч людей.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Кіно Скандал
Джерело: 24 Канал
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