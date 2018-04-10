У Disney шокували депресивним жартом: деталі
Компанія Disney, відома популярними мультфільмами, опублікувала в соціальній мережі дивний депресивний запис. Головним героєм депресивного жарту є Піноккіо.
Допис з'явився на офіційному профілі компанії в Twitter, повідомляє The Hollywood Reporter.
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Кадри з мультфільму "Піноккіо", який підкорив світ у 1940 році, мали депресивний підпис. Зображення відтворює сцену, коли чарівна фея повертає головному герою життя. Проте зворушливий кадр компанія показала в іншому світлі з нотою чорного гумору.
Коли тебе хтось хвалить, але ти мертвий всередині,
– підписали фото представники Disney.
Такий коментар викликав резонанс у мережі. Люди збунтувались та засипали улюблену компанію гнівними відгуками. Через таку реакцію прихильників Disney видалила допис, однак твіт поширили майже 30 тисяч людей.