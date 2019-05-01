У дитсадку Росії дитину змусили на колінах цілувати землю: відео знущання

Завідувачка дитсадком у Калінінграді поставила свого вихованця на коліна і змусила його цілувати землю. Розлютило жінку те, що хлопчик сказав: "Я ненавиджу російську землю".

Після цього вихователька Емма Мільнер вирішила провчити вихованця на очах в інших дітей. Жінка наказала хлопчикові стати на коліна, повідомляє Telegram-канал Baza.

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На мене дивися! Ти моїх дітей душиш, тварюко, на коліна встав, я сказала! На коліна, землю цілуй, цілуй землю, тварюко, яка тебе годує і поїть!,

– кричала вихователька.

За кадром чутно, як інша дитина запитує у мами, за що лають хлопчика. Жінка відповідає, що це не смішно і добре, що вони не відвідують цей дитсадок, де їх "на два дні вистачило".

У свою чергу Мільнер виправдовується і переконує, що 5-річний хлопчик нібито ненавидить російську землю, складний і ображає інших дітей у групі.

До речі, Емма Мільнер – досвідчений педагог. Вона навіть потрапила в рейтинг найкращих викладачів Краснодарського краю.