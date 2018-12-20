У дитячих іграшках виявили речовину, яка викликає рак

Дитячі іграшки, на перший погляд, виглядають досить безпечними. Насправді науковці з Плімутського університету (Велика Британія) виявили небезпечну речовину, яка міститься у цих предметах.

Мова йде про важкий канцерогенний метал кадмій, пише Phys.org.

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Вони провели аналіз багатьох предметів, які широко використовують у повсякденному житті і виявили цю речовину у пластикових іграшках, керамічних виробах і фарбах.

Чим небезпечний кадмій? Метал може накопичуватися в організмі. Вдихання кадмію може призвести до захворювань, часто смертельних, дихальних шляхів і нирок. Велика концентрація металу в організмі може спричинити негайне ураження печінки та нирок. Також кадмій може призвести до розвитку онкозахворювань.

Кадмій використовується для створення яскраво-червоного, оранжевого або жовтого кольору, проте згодом шар фарби з речей починає відпадати. Цей метал може потрапляти скляні предмети в процесі переробки.



Дитячі іграшки містять велику концентрацію кадмію

Концентрація кадмію у середовищі не повинна перевищувати 50-800 частинок на мільйон частинок повітря. Проте на поверхні певних предметів концентрація кадмію перевищує багато разів рекомендовані або допустимі рівні.

Аналіз показав, що найвищий вміст металу виявили на поверхні старих і нових склянок і пляшок, до того ж, кадмій зафіксували у складі фарб, що використовуються для створення малюнків, логотипів і написів (метал був виявлений в 70% випадків).

Найвищий рівень кадмію – 40 тисяч частин на мільйон частинок повітря знайшли на кераміці. На старих пластмасових виробах концентрація кадмію сягала до 35 тисяч частин на мільйон частинок повітря.



На старих пластмасових виробах концентрація кадмію сягала до 35 тисяч частин

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