У дитячому будинку згоріло 15 дітей: фото та відео з трагедії на Гаїті
У напівлегальному дитячому будинку на Гаїті загинуло 15 дітей. Всі вони стали жертвами пожежі, яка спалахнула у притулку.
Тринадцять дітей померли у лікарні через те, що їм вчасно не надали допомогу, а ще двоє згоріли живцем. Про це повідомило видання The Guardian.
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Пожежники їхали на виклик півтори години. Більшість з них дісталася до будинку на мотоциклах. Проте воне не мали з собою спеціального обладнання, тому пожежу гасили підручними засобами.
У нас не було засобів для надання допомоги на місці інциденту. Ми витягали дітей з пожежі і намагалися доправити їх до лікарні. На жаль, у шпиталі їм не надали жодної допомоги,
– прокоментував рятувальник Жан-Франсуа Робенті.
Дитячим будинком керувала американська християнська організація. За даними місцевих органів влади, притулок не відповідав санітарно-гігієнічним вимогам і був переповнений. У місцевій адміністрації припускають, що пожежа могла спалахнути через те, що приміщення освітлювали свічками.
Дивіться фото з місця, де загинули діти:
Дивіться відео: пожежа у дитячому будинку