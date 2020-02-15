У дитячому будинку згоріло 15 дітей: фото та відео з трагедії на Гаїті

У напівлегальному дитячому будинку на Гаїті загинуло 15 дітей. Всі вони стали жертвами пожежі, яка спалахнула у притулку.

Тринадцять дітей померли у лікарні через те, що їм вчасно не надали допомогу, а ще двоє згоріли живцем. Про це повідомило видання The Guardian.

Цікаво! У США 5-річний хлопчик виніс з вогню сестру і повернувся за собакою

Пожежники їхали на виклик півтори години. Більшість з них дісталася до будинку на мотоциклах. Проте воне не мали з собою спеціального обладнання, тому пожежу гасили підручними засобами.

У нас не було засобів для надання допомоги на місці інциденту. Ми витягали дітей з пожежі і намагалися доправити їх до лікарні. На жаль, у шпиталі їм не надали жодної допомоги,

– прокоментував рятувальник Жан-Франсуа Робенті.

Дитячим будинком керувала американська християнська організація. За даними місцевих органів влади, притулок не відповідав санітарно-гігієнічним вимогам і був переповнений. У місцевій адміністрації припускають, що пожежа могла спалахнути через те, що приміщення освітлювали свічками.

Дивіться фото з місця, де загинули діти:

Дивіться відео: пожежа у дитячому будинку