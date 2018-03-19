У Дніпрі 20 і 21 березня зробили вихідними через снігопад
У Дніпрі прийнято рішення зробити 20 і 21 березня неробочими днями через ускладнення погодних умов.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
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Офіційно. Завтра і післязавтра вихідний для бюджетників. Рекомендуємо всім зробити те ж саме. Переносимо канікули для дітей. Готуємося до снігопаду в середу. Не панікуємо. Весна обов'язково буде,
– зазначив Філатов
Попередньо, місцеве видання "Дніпро вечірній" повідомляло, що на засіданні міського штабу з надзвичайної ситуації було ухвалено рішення рекомендувати міському голові призначити шкільні канікули з завтрашнього дня, а також оголосити вівторок і середу вихідними днями для бюджетних організацій та рекомендувати підприємствам усіх форм власності зробити так само.
Це роблять для того, аби жителі міста не виїжджали і не залишали свої автомобілі на дорогах, перешкоджаючи роботі комунальної техніки.
Ми будемо абсолютно безжалісно евакуювати приватні авто, які кидають на шляху проходження громадського транспорту,
– додав мер Дніпра.
Нагадаємо, 19 березня у Дніпрі стався транспортний колапс, адже випала двомісячна норма снігу. Більшість маршрутки не змогли зранку виїхати з автопарків, а тролейбуси і трамваї – потрапити на лінії. Раніше повідомлялося, що 19 березня можуть оголосити додатковий вихідний у Києві через ускладнення погодних умов.