У Дніпрі 3-річна дівчинка випала з вікна п'ятого поверху просто на очах у мами

22 травня у Дніпрі дівчинка трьох років, яка сама знаходилася в квартирі, бо її мама прибирала у дворі, випала з вікна п'ятого поверху.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Дніпропетровської області у Facebook.

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Дівчинка отримала тяжкі травми голови та травматичний шок.

Близько 6:00 години ранку мати дівчинки прибирала у дворі на проспекті Слобожанському, 44, а її дитина в цей час перебувала сама в квартирі. Потім мати почула крики людей, направилася в бік будинку та побачила, що на землі лежить її донька,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці передали слова очевидців, які розповіли, що дівчинка подавала ознаки життя та приходила до тями. Поліція супроводжувала автомобіль "швидкої" до лікарні. Наразі стан здоров'я дитини – важкий.

Нагадаємо, що відносно нещодавно у Тернополі 23-річний хлопець випав з 6 поверху. Після інциденту його доставили до лікарні, проте від отриманих травм, а саме від численних переломів кінцівок та інших ушкоджень, юнак помер у медичному закладі.