У Дніпрі – масштабна ДТП з переповненою маршруткою: багато постраждалих – фото і відео

Інцидент трапився о 7 ранку на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Вернадського. Ймовірно нетверезий водій легковика Hyundai порушив правила дорожнього руху і втікав від погоні поліції.

В якийсь момент він не зреагував на черговий знак на дорозі та влетів у переповнену маршрутку. Про це інформують у Нацполіції Дніпропетровської області.

До теми: П'яний водій на саморобному тракторі намагався втекти від поліції на Київщині: фото

В маршрутці перебували 15 пасажирів, з них 11 отримали травми. Переважно постраждалі отримали незначні пошкодження, але в декого є забої голови. Цих людей забрали до лікарні.

ДТП із переповненою маршруткою у Дніпрі/ фото "Інформатор"

У тяжкому стані перебуває водій-порушник. Його разом із пасажиром авта також госпіталізували.

Момент масштабної аварії з маршруткою у Дніпрі: відео

Як виглядає місце аварії зараз: відео

У мережі люди обурюються тим, що поліція влаштувала погоню за водієм посеред міста і поставила під загрозу життя інших учасників дорожнього руху. Своєю чергою, інша частина інтернет-користувачів звинувачує водія, який, найімовірніше, перебував за кермом напідпитку.





Люди звинувачують у ДТП і поліцію, і водія маршрутки, і самого порушника

За фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження.

Порушнику загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень або виправні роботи на строк до двох років. Також йому може загрожувати арешт на строк до 6 місяців, обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років або без такого.