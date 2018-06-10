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У Дніпрі авто розтрощило кіоск, постраждало троє людей: приголомшливі фото

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Lanos врізався в кіоск
Lanos врізався в кіоск / dp.informator.ua

Зранку 10 червня у Дніпрі зіштовхнулись два авто, опісля одне з них протаранило кіоск, внаслідок чого постраждало троє людей.

Про це повідомляє "Інформатор".

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Lanos обганяв машину по центральній вулиці, коли із дворів виїжджала Lada. Від удару Lanos відлетів на кілька метрів і врізався в кіоск. Постраждали троє: охоронець, покупець та водій. Їх усіх забрали до лікарні.

Зі слів очевидців, найбільше постраждав охоронець кіоску, він отримав забій голови і ноги. За словами поліцейських, водій Lanos, ймовірно, був напідпитку, але тест на алкоголь проходити відмовився.

В Дніпрі зіштовхнулись два авто
В Дніпрі зіштовхнулись два авто

Від удару Lanos врізався в кіоск
Від удару Lanos врізався в кіоск

Внаслідок аварії постраждало 3 людей
Внаслідок аварії постраждало 3 людей

Lanos зіштовхнувся з авто Lada
Lanos зіштовхнувся з авто Lada

Дивіться відео, як авто у Дніпрі протаранило кіоск
 

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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