У Дніпрі авто розтрощило кіоск, постраждало троє людей: приголомшливі фото
Зранку 10 червня у Дніпрі зіштовхнулись два авто, опісля одне з них протаранило кіоск, внаслідок чого постраждало троє людей.
Про це повідомляє "Інформатор".
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Lanos обганяв машину по центральній вулиці, коли із дворів виїжджала Lada. Від удару Lanos відлетів на кілька метрів і врізався в кіоск. Постраждали троє: охоронець, покупець та водій. Їх усіх забрали до лікарні.
Зі слів очевидців, найбільше постраждав охоронець кіоску, він отримав забій голови і ноги. За словами поліцейських, водій Lanos, ймовірно, був напідпитку, але тест на алкоголь проходити відмовився.
В Дніпрі зіштовхнулись два авто
Від удару Lanos врізався в кіоск
Внаслідок аварії постраждало 3 людей
Lanos зіштовхнувся з авто Lada
Дивіться відео, як авто у Дніпрі протаранило кіоск