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      У Дніпрі чоловік на викраденому авто протаранив маршрутку

      55 Читать новость на русском

      У Дніпрі чоловік напився, влаштував перегони з поліцією на Daewoo Matiz та протаранив маршрутку з пасажирами.

      Про це повідомляє "Інформатор".

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      Згодом стало відомо, що він ганяв по місту на викраденому авто, яку поцупив у чоловіка з яким познайомився за кілька годин перед цим і разом розпивав спиртне. Поітм дочекався допоки господар автівки засне й взяв ключі від неї.

      аварія дтп Дніпро п'яне дтп жертви
      Фото з місця аварії

      аварія дтп дніпро
      Фото з місця аварії

      У чоловіка не було водійського посвідчення. Тест на "Драгері" показав 2.08 проміле. В аварії ніхто не постраждав, люди відбулися переляком.

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра Поліція
      Джерело: 24 Канал
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