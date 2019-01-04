У Дніпрі чоловік на викраденому авто протаранив маршрутку
У Дніпрі чоловік напився, влаштував перегони з поліцією на Daewoo Matiz та протаранив маршрутку з пасажирами.
Про це повідомляє "Інформатор".
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Згодом стало відомо, що він ганяв по місту на викраденому авто, яку поцупив у чоловіка з яким познайомився за кілька годин перед цим і разом розпивав спиртне. Поітм дочекався допоки господар автівки засне й взяв ключі від неї.
Фото з місця аварії
Фото з місця аварії
У чоловіка не було водійського посвідчення. Тест на "Драгері" показав 2.08 проміле. В аварії ніхто не постраждав, люди відбулися переляком.
Джерело: 24 Канал
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