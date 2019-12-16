У Дніпрі чоловік розчленував тіло товариша по чарці та викинув його у криницю

Між чоловіками виникла сварка, в результаті якої один із них завдав іншому не менше шести ударів дерев'яною ніжкою від стільця по голові. Від отриманих травм потерпілий помер. Щоб приховати сліди злочину, вбивця розчленував тіло і викинув у технічний колодязь.

Інцидент стався у вересні 2018 року в місті Дніпро, інформує прокуратура Дніпропетровської області.

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Колишній ув’язнений напідпитку під час сварки із своїм товаришем завдав тому шість ударів ніжкою від стільця. Щоб приховати сліди, 33-річний мешканець розчленував тіло товариша і викинув його у водойму і технічний колодязь у м. Дніпро.

Крім того, після вбивства, зловмисник викрав у потерпілого барсетку, вартістю близько 250 грн.

33-річного громадянина суд визнав винним у скоєнні кримінальних злочинів. Свою вину злочинець визнав повністю. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.