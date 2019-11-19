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      У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту: в ОДА приїхала проєктна команда DCH

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      Аеропорт Дніпра / 5.ua

      Сьогодні, 19 листопада, в Дніпрі розпочалися роботи зі створення нового аеропорту на базі існуючого.

      Про це повідомляє прес-служба Дніпровської обласної державної адміністрації.

      Вранці тут відбулася нарада, присвячена реконструкції аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро". Присутні представники обласної та районної влади, Нацагентства інфраструктурних проєктів України та дніпровського аеропорту обговорили з проєктною командою групи DCH практичні питання, вирішення яких необхідне для старту будівельних робіт. Йшлося про розробку містобудівної документації та порядку використання бюджетних коштів. За підсумками зустрічі було вирішено забезпечити регулярне проведення подібних нарад за участю всіх залучених в реалізацію проєкту сторін.

      Нагадаємо, що будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" відповідно до світової практики буде реалізовано у форматі приватно-державного партнерства. Роботи зі створення нової злітно-посадкової смуги та інших компонентів аеродромного комплексу фінансуються державою. Загальна сума держінвестицій в проєкт оцінюється в 3 млрд грн, з яких 1 млрд гривень передбачено в нещодавно прийнятому Верховною Радою України Державному бюджеті-2020. Ще 200 млн грн ВРУ раніше виділила на проведення відповідних проєктних робіт. В даний час проводиться конкурсний відбір проєктувальника аеродрому і організації-розробника ДПТ (детального плану території). Приватний інвестор створення аеровокзального комплексу – група DCH Олександра Ярославського, яка вже має успішний досвід будівництва, експлуатації та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків". Плановий обсяг інвестицій DCH - $ 70 млн. На замовлення приватного інвестора ведеться робота над проєктною документацією для будівництва аеровокзалів.

      У Держбюджеті-2020 на аеропорт в Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн. Ми відразу приступили до роботи – повинні швидко узгодити всі технічні моменти, щоб створення терміналу і злітно-посадкової смуги розпочалося вчасно. Будівельники почнуть працювати на об'єкті вже в 2020 році,
      – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

      До підготовки базової планової документації для Міжнародного аеропорту "Дніпро" також приступила всесвітньо відома австрійська консалтингова компанія Airport Consulting Vienna. Експерти проєктної команди DCH і Airport Consulting Vienna готуватимуть інформацію для розробки дизайну аеродрому, майстер-плану розвитку і бізнес-плану на період до 2045 року. Як розповів Володимир Васильченко, керівник проєкту будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро" і генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків": "як і при будівництві харківського аеропорту, на старті проєкту необхідно дуже чітко розуміти, як буде виглядати аеродромний комплекс, де і як будуть розташовані конкретні об'єкти інфраструктури. І, звичайно, оцінити динаміку бізнес-показників в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що у співпраці з Airport Consulting Vienna ми оперативно підготуємо необхідні базові документи".

      Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, нагадав, що добре знайомий з поточним станом справ в Міжнародному аеропорту "Дніпро": "Фактично, передпроєктні дослідження ми провели ще на початку 2019 року, коли оцінювали можливі варіанти будівництва та презентували результати громаді Дніпра. Прекрасно, що в кінцевому підсумку був обраний економічно оптимальний сценарій. У Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проєктів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо цю нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб в місті з'явилися дуже функціональні і сучасні "повітряні ворота".

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      Теги: Новини України Новини Дніпра авіація Фінанси Інвестиції
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