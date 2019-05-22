У Дніпрі горіли склади: вогонь знищив тонни гречки

У селищі Солоне, що на Дніпропетровщині, 21 травня зайнялися склади з гречкою. Пожежники боролися з вогнем цілий день і надвечір таки загасили.

Спочатку спалахнув склад крупосховища, далі вогонь перекинувся на склад із поролоном. Пожежа швидко поширилася на три тисячі квадратних метрів, повідомляє ДСНС.

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Займання гасили півсотні рятувальників. Обійшлось без потерпілих. Проте вогонь встиг знищили тонни гречки та виробниче обладнання. Припускають, що причиною займання могло стати порушення правил пожежної безпеки або ж закорочення електропроводки.

На підприємстві розташовано два виробництва, одне з них з переробки сільськогосподарської продукції, а інше найбільш небезпечене з виготовлення поролону. Основні зусилля наших підрозділів були спрямовані на локалізацію цієї пожежі і недопущення розповсюдження пожежі на підприємство з виготовлення поролону,

– зазначив заступник начальника управління ДСНС у Дніпропетровській області Олександр Шевченко.

Пожежа на складах у Дніпрі

Відео: начальника управління ДСНС у Дніпропетровській області про пожежу