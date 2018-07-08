У Дніпрі горів магазин: фото та відео

У ніч на неділю, 8 липня, в місті Дніпро сталася пожежа в магазині. Вогнем пошкоджено торгове обладнання та будівельні матеріали, постраждалих немає.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Дніпропетровській області.

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"8 липня о 03:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в магазині на вулиці Лугівська Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро. За вказаною адресою було направлено вогнеборців державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області", – йдеться у повідомлені.

За інформацією прес-служби, прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині магазину. Вогнем пошкоджено внутрішня обшивка, торгове обладнання та будівельні матеріали на площі 50 метрів квадратних. В магазині, розташованому поруч, пошкоджено торгове обладнання, столи та стільці на площі 20 метрів квадратних. Загальна площа пожежі 70 метрів квадратних.



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О 03:48 вогонь було локалізовано та о 04:58 ліквідовано. До ліквідації пожежі залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління,

– зазначають рятувальники.

Наразі причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.