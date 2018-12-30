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      У Дніпрі курсують святкові трамваї: захопливі фото та відео

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      У Дніпрі до новорічних свят прикрасили трамваї. Містом курсують вагони, оздоблені сніжинками, гірляндами та новорічними малюнками. Водії трамваїв розповіли, це ще не всі сюрпризи, які вони підготували містянам на новорічні свята.

      "Мені здається, що наш трамвай найкрасивіший. Дуже багато людей зупиняються, фотографуються, а для дітей це, звичайно, казка на колесах, яка рухається містом", – пояснив заступник начальник ремонтного депо №3.

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      Таких святкових трамваїв містом курсує два. Прикрашають їх вже третій рік поспіль. Цьогоріч на їх оздоблення знадобилось два тижні та майже тисяча метрів гірлянд. Ні сніг, ні дощ їм не страшні.

      У нас трамвайчик все витримує, ми кожного дня на маршруті. Їдеш містом, всі в захваті, на обличчях появляється усмішка, дітки радіють, вітають ручками,
      – зазначила водійка трамваю №1 Олена Литовченка.

      Святковий транспорт тішитиме дніпрян до 19 січня. Окрім прикрас, планують розважати пасажирів ще й аніматорами – в окремі дні маршрутом проїдуть казкові герої.

      дніпро трамвай
      Святковий трамвай у Дніпрі 

      дніпро трамвай
      Трамвай у Дніпрі

      На вартість проїзду святкова атмосфера не впливає, залишилась незмінною – 4 гривні. А в новорічну ніч трамваї та інший електротранспорт Дніпра працюватиме до 6 ранку.

      Теги: Новини України Новини Дніпра Транспорт
      Джерело: 24 канал
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