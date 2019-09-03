У Дніпрі мати закувала в ланцюг свого дорослого сина

Родина чоловіка з інвалідністю утримувала його на ланцюгу та щомісяця відбирала пенсію.

3-го вересня сусіди родини звернулись до правоохоронців з підозрами стосовно матері потерпілого, про це повідомляє прес-служба поліції у Дніпропетровській області.

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За попередньою інформацією, сім'я хотіла збагатитися за рахунок пенсії чоловіка, тримаючи його в ув'язненні.

На місці інциденту працювали співробітники слідчо-оперативної групи та патрульна поліція.

Правоохоронці хочуть відкрити кримінальне провадження про незаконне позбавлення волі.



У Дніпрі мати чоловіка з інвалідністю тримала його на прив'язі для присвоєння пенсії