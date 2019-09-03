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      У Дніпрі мати закувала в ланцюг свого дорослого сина

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      Мати тримала на ланцюгові свого сина
      Мати тримала на ланцюгові свого сина / www.goodfon.com

      Родина чоловіка з інвалідністю утримувала його на ланцюгу та щомісяця відбирала пенсію.

      3-го вересня сусіди родини звернулись до правоохоронців з підозрами стосовно матері потерпілого, про це повідомляє прес-служба поліції у Дніпропетровській області. 

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      За попередньою інформацією, сім'я хотіла збагатитися за рахунок пенсії чоловіка, тримаючи його в ув'язненні.

      На місці інциденту працювали співробітники слідчо-оперативної групи та патрульна поліція. 

      Правоохоронці хочуть відкрити кримінальне провадження про незаконне позбавлення волі.


      У Дніпрі мати чоловіка з інвалідністю тримала його на прив'язі для присвоєння пенсії

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      Теги: Кримінал Новини Дніпра Кримінальні новини
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