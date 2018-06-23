15:30
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
14°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Дніпрі на рекламних щитах розмістили портрети крадіїв люків

579 Читать новость на русском
Білборд з фото "крадія люків" у Дніпрі
Білборд з фото "крадія люків" у Дніпрі / Соцмережі

Портрети крадіїв люків на рекламних щитах – так зі злодіями вирішили боротися в Дніпрі. На вулицях міста з'явилось з десяток білбордів.

Окрім фото, там також є і імена та адреси затриманих за крадіжку люків, кабелів або ж сміттєвих баків.

Читайте також:  На Рівненщині спіймали на хабарі посадовця міської ради

Розмістили борди біля місць проживання правопорушників. Хто автор такої ініціативи – власники щитів не розголошують.

Відео: коментар поліції щодо інциденту

У міській раді Дніпра одразу заявили про непричетність до цього.

Деякі з білбордів вже встигли обдерти, а дехто навіть взявся замальовувати.

Теги: Новини України Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук