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      У Дніпрі на Центральному мості розмістили банер "Боря, йди!"

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      Центральний міст в Дніпрі
      Центральний міст в Дніпрі / dnipro.depo.ua

      На Центральному мості в Дніпрі з'явився банер "Боря, йди".

      Звернення адресовано мерові Дніпра Борису Філатову, який в липні уклав парі з Президентом України Володимиром Зеленським з приводу термінів ремонту моста.

      Якщо 14 вересня міст не поїде згідно з проектною документацією, то я напишу заяву на звільнення,
      – пообіцяв тоді Філатов.

      Журналіст і блогер Василь Крутчак повідомив на своїй FB сторінці, що за розпорядженням Філатова міст зараз закритий як для проїзду автомобілів, так і для пішоходів. Більш того, поліція цілодобово чергує на мості, щоб не пускати людей. Це створює велику проблему для тих дніпрян, які живуть на одному березі міста, а працюють на іншому. Дорога на роботу у них тепер займає значно більше часу, і в цьому, на думку журналіста, винні амбіції Бориса Філатова.


      "Ми, громадянський рух "Вирок", повністю підтримуємо жителів Дніпра і говоримо Філатову "Боря, йди!", – написав Крутчак. Він також анонсував, що сьогодні в 18:00 люди організовано пройдуть через міст, незважаючи на розпорядження мера.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Борис Філатов
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