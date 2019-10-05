У Дніпрі на великих складах сталася масштабна пожежа: фото, відео

Пожежа на складах у Дніпрі / ДСНС

Інцидент стався пізно ввечері у п'ятницю, 4 жовтня. Склади розташовані у житловому масиві Сокол та займають площу 2 тисячі квадратних метрів. В них зберігалися продукти.