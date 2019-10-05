У Дніпрі на великих складах сталася масштабна пожежа: фото, відео
Інцидент стався пізно ввечері у п'ятницю, 4 жовтня. Склади розташовані у житловому масиві Сокол та займають площу 2 тисячі квадратних метрів. В них зберігалися продукти.
Вогонь охопив також офісні приміщення, а дим від пожежі заполонив весь район. Всередині двоповерхової будівлі було чутно вибухи, повідомили надзвичайники Дніпропетровщини.
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До боротьби з вогнем були залучені 60 рятувальників та 15 одиниць техніки. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Пожежа перекинулася на офісні приміщення / Фото ДСНС
Пожежники локалізували о 00:28, а о 1:15 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати займання. Причина пожежі наразі встановлюється.
Займання ліквідовували 10 відділень рятувальників / Фото ДСНС
Дивіться коротке відео з місця інцмденту: