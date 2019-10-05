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      У Дніпрі на великих складах сталася масштабна пожежа: фото, відео

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      Пожежа на складах у Дніпрі
      Пожежа на складах у Дніпрі / ДСНС

      Інцидент стався пізно ввечері у п'ятницю, 4 жовтня. Склади розташовані у житловому масиві Сокол та займають площу 2 тисячі квадратних метрів. В них зберігалися продукти.

      Вогонь охопив також офісні приміщення, а дим від пожежі заполонив весь район. Всередині двоповерхової будівлі було чутно вибухи, повідомили надзвичайники Дніпропетровщини.

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      До боротьби з вогнем були залучені 60 рятувальників та 15 одиниць техніки. На щастя внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Пожежа у Дніпрі
      Пожежа перекинулася на офісні приміщення / Фото ДСНС

      Пожежники локалізували о 00:28, а о 1:15 рятувальникам вдалося повністю ліквідувати займання. Причина пожежі наразі встановлюється.

      Пожежа у Донецьку
      Займання ліквідовували 10 відділень рятувальників / Фото ДСНС

      Дивіться коротке відео з місця інцмденту:

      blog_ava
      Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
      4 жовтня
      2721
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Пожежа Новини Дніпра ДСНС
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