У Дніпрі на вулиці знайшли 2-річну дитину практично без одягу

Мешканка Дніпра помітила на вулиці хлопчика лише в спідній білизні. Про цю ситуацію жінка повідомила в поліцію.

Інцидент стався в Шевченківському районі міста Дніпро, повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

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Маленький хлопчик ходив удень по вулиці в одних трусах. Жінка повідомила патрульним, що по дорозі на роботу побачила розгублену дитину.

За даними правоохоронців, коли вони прибули додому, де проживає хлопчик, двері відкрив дідусь. Він зазначив, що виходив в магазин, а хлопчик, напевно, вибіг в цей час. За словами дідуся, за дитиною мали наглядати старші брати.

Патрульні зв’язались із мамою і провели роз’яснювальну бесіду.