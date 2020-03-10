18:24
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17

      У Дніпрі на вулиці знайшли 2-річну дитину практично без одягу

      -
      Дитина вийшла з будинку сама / dyvys.info

      Мешканка Дніпра помітила на вулиці хлопчика лише в спідній білизні. Про цю ситуацію жінка повідомила в поліцію.

      Інцидент стався в Шевченківському районі міста Дніпро, повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

      Читайте також Неадекватні родичі у Херсоні обливали 6-річну дитину водою: від холоду вона не могла говорити

      Маленький хлопчик ходив удень по вулиці в одних трусах. Жінка повідомила патрульним, що по дорозі на роботу побачила розгублену дитину.

      За даними правоохоронців, коли вони прибули додому, де проживає хлопчик, двері відкрив дідусь. Він зазначив, що виходив в магазин, а хлопчик, напевно, вибіг в цей час. За словами дідуся, за дитиною мали наглядати старші брати.

      Патрульні зв’язались із мамою і провели роз’яснювальну бесіду.
      Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Дніпра Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:38 Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар
      Інна Жолобович
      сьогодні , 17:30 Коронавірус в Україні: Telegram бот, онлайн карта та ґаджети для захисту
      Анастасія Можаровська
      9 березня , 20:15 Обвал на біржах: що варто знати про масштабне падіння фондових ринків
      Тетяна Панасюк
      8 березня , 17:26 Чоловік прийняв 13-річного хлопчика після того, як батьки-усиновлювачі покинули його в лікарні
      Марія Бондар
      сьогодні , 17:10 Коронавірус та туристичний ринок: чи стали українці менше подорожувати
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук