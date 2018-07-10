У Дніпрі, на зупинці громадського транспорту, затримали чоловіка з гранатометом

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка на зупинці громадського траспорту, у якого виявили замотаний у простирадло гранатомет.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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"Чоловік палив на зупинці громадського транспорту, чим привернув увагу правоохоронців. Під час огляду співробітники кримінальної поліції Дніпровського ВП виявили у нього РПГ-18, замотаний у простирадло", – йдеться у повідомлені.



Затриманий з гранатометом

Поліцейські затримали чоловіка. Ним виявився 50-річний раніше судимий місцевий мешканець. Затриманий стверджує, що зброю знайшов напередодні та зберігав без будь-якої мети.

Поліція встановлює походження зброї. Відкритого кримінальне провадження за статтею Незаконне поводження зі зброєю.