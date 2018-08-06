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У Дніпрі нагородили поліцейського, який майже годину простояв з активованою гранатою в руці

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У Дніпрі нагородили поліцейського, який майже годину простояв з активованою гранатою в руці
У Дніпрі нагородили поліцейського, який майже годину простояв з активованою гранатою в руці / gorod.dp.ua

У понеділок, 6 серпня, у Дніпрі нагороджували нового героя – лейтенанта патрульної поліції Олександра Цурканова, який майже годину протримав у руці активовану гранату.

Поліцейський приїхав на виклик і побачив чоловіка, який бігає з боєприпасом у руці. Чеки в гранаті вже не було, тож вона могла вибухнути будь-якої миті.

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Вже сьогодні Олександр Цурканов спокійно і з усмішкою розповів про те, як майже годину власними руками тримав гранату, що ось-ось розірветься. Насправді ж, усе було значно емоційніше.

Чоловік перебував у паніці, кричав, що зараз викине гранату, тому що не може тримати її. Ми вирішили з напарником заспокоїти людину і фіксувати гранату своїми руками, тому що могла бути біда,
– сказав Олександр Цурканов.

Коли на місце прибули вибухотехніки, вони ошелешили своїм висновком – граната несправжня. З'ясувалося, що в такий спосіб горе-товариш вирішив пожартувати над своїм другом. Підкинув йому муляж в руки і втік.


Поліцейський майже годину протримав у руці активовану гранату

Але виняткова мужність лейтенанта поліції не залишилась без уваги. Сьогодні Олександру урочисто вручили нагороду за героїзм. Втім, сам Олександр Цурканов себе героєм не вважає і говорить, що це його робота.

Тим часом, зловмисника-жартівника, який жбурнув муляж у руки товаришу, затримали, а в його помешканні правоохоронці знайшли ще інші боєприпаси. Чи справжні вони – з'ясує експертиза. Затриманому ж загрожує до семи років позбавлення волі.

Теги: Новини України Поліція Зброя Новини Дніпра Нагороди
Джерело: 24 Канал
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