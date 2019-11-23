У Дніпрі жорстоко побили активістів ГО "Спільнота активної молоді"

Напад стався у приміщенні Просвіти біля 22 години вечора. Невідомі чоловіки у балаклавах жорстоко побили двох членів громадської організації "Спільнота активної молоді".

Про інцидент на своїй фейсбук сторінці розповів постраждалий від нападу Владислав Мельничук. Окрім нього нападники також побили й іншого члена організації – Вірослава Цюп'яка.

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Побиття було в приміщенні громадської орагіназації при свідках. Зараз пишемо заяву в поліцію та їдемо до лікарні. Є травми черепу, щелепи та носу. Далі будемо апдейтити ситуацію,

– написав Владислав.

В організації повідомили, що нападників було п'ятеро і вони були одягнені у балаклави. Вони зненацька увірвалися до приміщення Просвіти у Дніпрі, де працювали інші члени організації, серед яких двоє постраждалих хлопців.

Наразі вони перебувають у лікарні де проходять обстеження. Усі обставини та причини нападу наразі невідомі.