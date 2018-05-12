20:07
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Дніпрі наркозбувач сховав гранатомет під диваном

170 Читать новость на русском
У Дніпрі наркозбувач сховав гранатомет під диваном
У Дніпрі наркозбувач сховав гранатомет під диваном / фото прес-служби поліції

Поліція Дніпра виявила гранатомет РПГ-26 у чоловіка, якого підозрюють у збуванні наркотичних засобів. Зброю він зберігав у кімнаті під диваном. Також під час обшуку у нього вивили 141 патрон калібру 5,45 мм та травматичний пістолет.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

Читайте також: Поліція викрила лабораторію амфетаміну на Тернопільщині

Санкціонований судом обшук провели 11 травня співробітники Дніпровського відділу поліції в рамках відкритого за ч. 2 ст. 307 кримінального провадження (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),
– уточнюють у поліції. 

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Тривають слідчі дії.


У Дніпрі наркозбувач сховав гранатомет під диваном

Теги: Кримінальні новини Зброя Новини Дніпра Наркотики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук