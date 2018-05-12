Поліція Дніпра виявила гранатомет РПГ-26 у чоловіка, якого підозрюють у збуванні наркотичних засобів. Зброю він зберігав у кімнаті під диваном. Також під час обшуку у нього вивили 141 патрон калібру 5,45 мм та травматичний пістолет.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Санкціонований судом обшук провели 11 травня співробітники Дніпровського відділу поліції в рамках відкритого за ч. 2 ст. 307 кримінального провадження (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

– уточнюють у поліції.

За фактом незаконного зберігання зброї та боєприпасів поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Тривають слідчі дії.



У Дніпрі наркозбувач сховав гранатомет під диваном