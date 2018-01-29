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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

У Дніпрі націоналісти атакували концерт від "Опоблоку" з нагоди річниці блокади Ленінграду

01:15, сьогодні 981 Читать новость на русском
Націоналісти зірвали пропагандистський концерт у Дніпрі
Націоналісти зірвали пропагандистський концерт у Дніпрі / Соцмережі

29 січня у Дніпрі у місцевому Будинку вчителя "Опозиційний блок" і нардеп від цієї політсили, зокрема, організували концерт, приурочений до 74-ї річниці зняття блокади Ленінграду, однак невідомі у масках вирішили її зірвати. Згодом з'ясувалося, що це активісти громадської організації С14.

Як написав нардеп від "Опоблоку" Олександр Вілкул на свої сторінці у Facebook, його фонд і деякі місцеві депутати, провели для ветеранів концерт з нагоди 74-ї річниці зняття блокади Ленінграду.

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"Радикали зірвали мирний захід. Бойовики у балаклавах і масках атакували концерт, на якому були присутніми 65 осіб похилого віку, які пережили блокаду та зараз проживають в Дніпрі. Всі ці люди є старшими за 80 років. Багато з них перенесли в житті інсульти та інфаркти. Заблокованими в будівлі виявилися також діти з творчого колективу, які підготували для людей похилого віку концертну програму", – зазначив політик.

За його словами, усі імена зловмисників є відомими, відтак він звернувся до правоохоронців, щоб ті "зробили свою роботу".

Зауважимо, що відповідальність за інцидент взяла на себе організація С14.

"Завітали до "Опоблоку", аби дізнатись їхню думку за Крути, запропонувати вшанувати полеглих хвилиною мовчання та заспівати гімн. У коридорі до нас підійшли члени "Опозиційного блоку" Сергій Суханов та Наталія Начар'ян, які почали словесну перепалку. Цей захід став для нас прикладом того, як "Оппоблок" маніпулює громадською думкою за рахунок значних для України дат", – йдеться у повідомлення активістів.

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Речник патрульної поліції Дніпропетровської області Павло Карманов своєю чергою зазначив, що на місце виїхали правоохоронці для з’ясування обставин, передає "Інформатор".

"Правоохоронці обшукали членів організації, однак заборонених предметів у активістів не виявили. Усі присутні поводилися адекватно. Слідчо-оперативна група зібрала в учасників конфлікту пояснення", – зауважив він.

Націоналісти напали на пропагандистський концерт у Дніпрі: відео

Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Олександр Вілкул Опозиційний блок Історія СРСР протести
Джерело: 24 Канал
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