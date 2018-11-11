У Дніпрі неадекватний чоловік трощив автомобілі на тротуарі: відео

У Дніпрі перехожі зафіксували на відео, як розлючений чолов'яга намагався розбити дороговартісний Porsche Cayenne палицею, а потім переключився на інші автомобілі.

Про це повідомив телеканал "Відкритий".

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Ймовірно чоловік був невдоволений тим, що машини були припарковані на тротуарі і заважали пішоходам, тому почав бити палицею Porsche Cayenne. Коли автівка не піддалась, чоловік пішов громити інші, які стояли на тротуарі поряд.

Зазначимо, що власники побитих автомобілів на місці так і не з'явилися, однак перехожі викликали поліцію. Правоохоронці забрали забіяку до відділку.

Відео, як чоловік трощив автомобілі