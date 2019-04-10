У Дніпрі некерована вантажівка знесла 8 автомобілів: з'явились фото з місця аварії

У Дніпрі некерована вантажівка спричинила масштабну ДТП – врізалась одразу у 8 автомобілів. Внаслідок аварії постраждала жінка – її забрали у лікарню.

На проспекті Олександра поля у Дніпрі водій автомобіля "Краз" із причепом не впорався із керуванням – відмовили гальма. Вантажівка зіткнулась одразу із 8 автомобілями, серед них – 1 автобус та мікроавтобус.

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Водійка одного із автомобілів-учасників ДТП потрапила у лікарню, ймовріно, у ней струс головного мозку. Аби звільнити водія однієї із автівок, перехожим довелось відтягувати її від вантажівки.



У Дніпрі вантажівка протаранила одразу 8 автомобілів/ Джерело: dnipro.depo.ua



Постраждала водійка одного із авто/ Джерело: dnipro.depo.ua

За словами очевидців, водій вантажівки, коли відмовили гальма, зайняв праву крайню смугу, але потім його стало заносити і він почав зносити всі авто на своєму шляху. Зупинив його тільки важкий автобуc.



У вантажівки відмовили гальма/ Джерело: dnipro.depo.ua

Разом з тим, в обласному главку ДСНС повідомляють, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 11 автомобілів. Серед них – 1 корпоративний автосуб мережі супермаркетів автобус АТБ із 1 мікроавтобус. В обох із них були пасажири.



Фото з місця ДТП

На місці аварії працюють правоохоронці та рятувальники. Через ДТП у цьому районі рух трансопрту ускладнений.



Фото з місця аварії у Дніпрі/Джерело: dnipro.depo.ua



Через аварію проспект перекрили/ Джерело: dnipro.depo.ua