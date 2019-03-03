"Що далі? Далі будуть люди?": у Дніпрі жорстоко закатували тварину (фото 18+)

У центрі Дніпра біля дитячого майданчика знайшли понівеченого кота, якому відрубали кінцівки. Поліція відмовилась реєструвати заяву про інцидент.

Про жахливий випадок повідомили притулку для тварин "Друг". Він і поширив інформацію у себе у Facebook (Попереджаємо! Слабкодухим за лінком не переходити! Фото за посиланням не заблурені!).

Читайте також: Чоловік жорстоко побив безпритульного собаку у Києві: деталі кримінальної справи

"Я дуже сподіваюся, що цей бідний кіт був мертвий, коли йому вирвали всі чотири лапи. Що далі? Далі будуть люди? Діти? ... Не хочу вдаватися в подробиці, але це зробила хвора людина. Відрубані лапки кота були акуратно складені поруч з трупом. На огляд. Поліція приїхала і заяву не прийняла. Чекаємо більш серйозних трупів, ніж просто бідний кіт ... Батьківщина. Україна. Дніпро", – зазначили у дописі.



Відрубані лапи лежали поруч із трупом



Поліція не прийняла заяву про інцидент



Де нині шкуродер – невідомо

Те, що поліція не прийняла заяву про знущання над твариною, викликає подив. Адже ще у серпні 2017 року набув чинності закон, що передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Відповідні зміни були внесені до Кримінального кодексу:

знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 3 років;

ц і ж дії, вчинені з особливою жорстокістю, або якщо такі дії призвели до каліцтва чи загибелі тварини, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років;

т акі ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше знущання над тваринами каралося штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або арештом до 6 місяців.